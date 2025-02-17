Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty TNHH TM & SX Tân Hùng Cơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 650 - 1,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Tại Công Ty TNHH TM & SX Tân Hùng Cơ
- Hồ Chí Minh: 3
- 13 Đường số 53A, Tân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Với Mức Lương 650 - 1,500 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Bán hàng B2B trong nước & nước ngoài;
- Liên hệ và chăm sóc khách hàng cũ, tiếp tục duy trì đơn hàng từ khách hàng cũ;
- Lập kế hoạch và thực hiện chào bán hàng cho các khách hàng đang phụ trách;
- Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng;
- Cập nhật chào giá và hàng hóa của Công ty cho khách hàng;
- Cập nhật xu hướng giá cả cũng như xu hướng thị trường và tư vấn cho khách hàng để mua bán hàng hiệu quả;
- Theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch mua hàng của khách hàng để chào bán hàng đúng thời điểm;
- Tư vấn cho khách hàng sử dụng các sản phẩm mới của Công ty.
- Nghiên cứu về khách hàng để đề xuất các "Giải pháp mua bán hàng” hay "Hình thức hợp tác" phù hợp với đặc thủ của từng khách hàng;
- Thực hiện và phối hợp với các bộ phận liên quan để thực các đơn hàng đã chốt với khách hàng: Hợp đồng, hóa đơn, giao hàng, thanh toán, công tác và dịch vụ sau bán hàng;
- Duy trì, liên lạc thường xuyên và trao đổi các thông tin liên quan với khách hàng;
- Lập kế hoạch và thực hiện thăm gặp trực tiếp khách hàng, tạo các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng;
- Nhận và giải quyết phản hồi, khiếu nại của khách hàng;
Với Mức Lương 650 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH TM & SX Tân Hùng Cơ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM & SX Tân Hùng Cơ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
