Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Công Ty TNHH TM & SX Tân Hùng Cơ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 650 - 1,500 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Bán hàng B2B trong nước & nước ngoài;

- Liên hệ và chăm sóc khách hàng cũ, tiếp tục duy trì đơn hàng từ khách hàng cũ;

- Lập kế hoạch và thực hiện chào bán hàng cho các khách hàng đang phụ trách;

- Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng;

- Cập nhật chào giá và hàng hóa của Công ty cho khách hàng;

- Cập nhật xu hướng giá cả cũng như xu hướng thị trường và tư vấn cho khách hàng để mua bán hàng hiệu quả;

- Theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh và kế hoạch mua hàng của khách hàng để chào bán hàng đúng thời điểm;

- Tư vấn cho khách hàng sử dụng các sản phẩm mới của Công ty.

- Nghiên cứu về khách hàng để đề xuất các "Giải pháp mua bán hàng” hay "Hình thức hợp tác" phù hợp với đặc thủ của từng khách hàng;

- Thực hiện và phối hợp với các bộ phận liên quan để thực các đơn hàng đã chốt với khách hàng: Hợp đồng, hóa đơn, giao hàng, thanh toán, công tác và dịch vụ sau bán hàng;

- Duy trì, liên lạc thường xuyên và trao đổi các thông tin liên quan với khách hàng;

- Lập kế hoạch và thực hiện thăm gặp trực tiếp khách hàng, tạo các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng;

- Nhận và giải quyết phản hồi, khiếu nại của khách hàng;