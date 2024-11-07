Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Lilama 10, 56 Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 20 Triệu

• Tham gia phân tích yêu cầu hệ thống phần mềm của dự án
• Lập kế hoạch test và viết test case cho dự án
• Thực hiện test theo kế hoạch và test case
• Tiếp nhận và kiểm tra các lỗi được phản ánh
• Phối hợp với team kỹ thuật để fix bugs
• Lập báo cáo tổng hợp, phân tích lỗi và ý kiến phản hồi của khách hàng

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc tương đương các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Tài chính doanh nghiệp, HTTT, CNTT...
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm test các hệ thống phần mềm Quản lý kho, bán hàng, sản xuất, kế toán hoặc cả hệ thống ERP
• Yêu nghề, cẩn thận, tỉ mỉ, xử lý công việc linh hoạt
• Có thái độ hòa nhã, thân thiện, chân thành.

Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, upto 20 Triệu có thể Deal theo năng lực + Thưởng theo doanh thu dự án
• Lộ trình đào tạo, phát triển chi tiết, chuyên sâu tập trung phát triển năng lực
• Review 2 năm đầu 6 tháng/lần, từ năm 3 là 1 năm/1 lần. Làm việc từ T2 - T6
• BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động
• Nghỉ phép: 12 ngày/năm
• Nghỉ mát 1 lần/năm
• Các chương trình thể thao, văn hóa, picnic được công ty tài trợ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn Công Nghệ ITG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 69 Nguyễn Gia Trí Bình thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

