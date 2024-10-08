Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Richy Tower, Số 35 Mạc Thái Tổ, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội., Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Kiểm thử và đảm bảo chất lượng cho dự án. Lên kế hoạch kiểm thử dựa trên các mốc thời gian release từ phía Khách hàng. Đề xuất các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ dự án, luồng nghiệp vụ của các tính năng mới cho sản phẩm của Khách hàng. Test stacks: Mobile, Desktop App, Web App, API và DB.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm phân tích yêu cầu, hiểu nghiệp vụ, viết testcase và thực hiện test web và app từ 2 năm kinh nghiệm trở lên. Tư duy tốt, nhanh nhẹn, có base IT là lợi thế. Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống của các công ty Nhật là 1 lợi thế. Có hiểu biết cơ bản về database. Có tiếng Nhật là một lợi thế. Có chứng chỉ ISTQB là một lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tháng: 12.000.000 – 18.000.000 VNĐ (GROSS/ Nego) đối với ứng viên không có tiếng Nhật và lên đến 20.000.000 VNĐ (GROSS/ Nego) đối với ứng viên có tiếng Nhật. Thu nhập năm: Lên đến 15 tháng lương/năm, căn cứ theo kết quả công việc và tình hình hoạt động của Công ty. Performance review 02 lần/năm. Du lịch năm, team building, tổ chức sinh nhật tháng, và các sự kiện ngày lễ đặc biệt trong năm,... Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín. Văn phòng rộng rãi, được cấp trang thiết bị làm việc hiện đại, môi trường làm việc mở.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ TDA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, số 68 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

