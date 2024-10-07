Tuyển Manual Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Apero Technologies Group
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Apero Technologies Group

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Apero Technologies Group

Mức lương
16 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Tham gia kiểm thử các sản phẩm app của công ty Viết testcase manual Giao tiếp với Dev, PM, BA để handle được test request Lên kế hoạch test chi tiết và báo cáo kết quả cho quản lý trực tiếp. Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật test mới Quản lý tiến độ, chất lượng công việc của các thành viên trong sub team
Tham gia kiểm thử các sản phẩm app của công ty
Viết testcase manual
Giao tiếp với Dev, PM, BA để handle được test request
Lên kế hoạch test chi tiết và báo cáo kết quả cho quản lý trực tiếp.
Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật test mới
Quản lý tiến độ, chất lượng công việc của các thành viên trong sub team

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành IT. Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực testing (manual). Có kinh nghiệm test ứng dụng mobile. Có kiến thức nền tảng về các phương thức test: integration, regression... Có khả năng handle nhiều task cùng lúc. Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum. Có kinh nghiệm lead team nhỏ 2-3 thành viên là một điểm cộng Có hiểu biết về development, unit test là 1 lợi thế.
Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành IT.
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực testing (manual).
Có kinh nghiệm test ứng dụng mobile.
Có kiến thức nền tảng về các phương thức test: integration, regression...
Có khả năng handle nhiều task cùng lúc.
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.
Có kinh nghiệm lead team nhỏ 2-3 thành viên là một điểm cộng
Có hiểu biết về development, unit test là 1 lợi thế.

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ 16.000.000 - 25.000.000 VNĐ. Review tăng lương + thưởng 2 lần/năm. Thưởng 2-4 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu. Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới. Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C. Thực chiến cùng quản lý, chuyên gia từ các tập đoàn lớn: Topica, VNG, Samsung,... Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần.
Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ 16.000.000 - 25.000.000 VNĐ.
Review tăng lương + thưởng 2 lần/năm. Thưởng 2-4 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu.
Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C.
Thực chiến cùng quản lý, chuyên gia từ các tập đoàn lớn: Topica, VNG, Samsung,...
Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Apero Technologies Group

Apero Technologies Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính tại Hà Nội: Toà nhà Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân - Chi nhánh tại Hồ Chí Minh: Tòa Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

