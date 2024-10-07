Tuyển Manual Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Apero Technologies Group
- Hà Nội: Số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 16 - 25 Triệu
Tham gia kiểm thử các sản phẩm app của công ty
Viết testcase manual
Giao tiếp với Dev, PM, BA để handle được test request
Lên kế hoạch test chi tiết và báo cáo kết quả cho quản lý trực tiếp.
Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật test mới
Quản lý tiến độ, chất lượng công việc của các thành viên trong sub team
Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành IT.
Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực testing (manual).
Có kinh nghiệm test ứng dụng mobile.
Có kiến thức nền tảng về các phương thức test: integration, regression...
Có khả năng handle nhiều task cùng lúc.
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.
Có kinh nghiệm lead team nhỏ 2-3 thành viên là một điểm cộng
Có hiểu biết về development, unit test là 1 lợi thế.
Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ 16.000.000 - 25.000.000 VNĐ.
Review tăng lương + thưởng 2 lần/năm. Thưởng 2-4 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu.
Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C.
Thực chiến cùng quản lý, chuyên gia từ các tập đoàn lớn: Topica, VNG, Samsung,...
Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
