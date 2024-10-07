Tuyển Manual Tester Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 25 Triệu

Mức lương 16 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 16 - 25 Triệu

Tham gia kiểm thử các sản phẩm app của công ty Viết testcase manual Giao tiếp với Dev, PM, BA để handle được test request Lên kế hoạch test chi tiết và báo cáo kết quả cho quản lý trực tiếp. Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật test mới Quản lý tiến độ, chất lượng công việc của các thành viên trong sub team

Tham gia kiểm thử các sản phẩm app của công ty

Viết testcase manual

Giao tiếp với Dev, PM, BA để handle được test request

Lên kế hoạch test chi tiết và báo cáo kết quả cho quản lý trực tiếp.

Nghiên cứu, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật test mới

Quản lý tiến độ, chất lượng công việc của các thành viên trong sub team

Với Mức Lương 16 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành IT. Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực testing (manual). Có kinh nghiệm test ứng dụng mobile. Có kiến thức nền tảng về các phương thức test: integration, regression... Có khả năng handle nhiều task cùng lúc. Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum. Có kinh nghiệm lead team nhỏ 2-3 thành viên là một điểm cộng Có hiểu biết về development, unit test là 1 lợi thế.

Trình độ học vấn: Đại học, chuyên ngành IT.

Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong lĩnh vực testing (manual).

Có kinh nghiệm test ứng dụng mobile.

Có kiến thức nền tảng về các phương thức test: integration, regression...

Có khả năng handle nhiều task cùng lúc.

Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.

Có kinh nghiệm lead team nhỏ 2-3 thành viên là một điểm cộng

Có hiểu biết về development, unit test là 1 lợi thế.

Tại Apero Technologies Group Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ 16.000.000 - 25.000.000 VNĐ. Review tăng lương + thưởng 2 lần/năm. Thưởng 2-4 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu. Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới. Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN. Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C. Thực chiến cùng quản lý, chuyên gia từ các tập đoàn lớn: Topica, VNG, Samsung,... Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần.

Chế độ lương thưởng hấp dẫn. Mức lương từ 16.000.000 - 25.000.000 VNĐ.

Review tăng lương + thưởng 2 lần/năm. Thưởng 2-4 tháng lương 1 năm với nhân sự Top đầu.

Cơ chế đãi ngộ tập trung vào phát triển nhân tài và xây dựng theo concept gia tốc: Nhân sự Top đầu tăng lương gấp 6 lần nhân sự Top dưới.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Các gói bảo hiểm ngoài BHXH: Bảo hiểm PTI, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Văn hóa làm việc GenZ,môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, Dám nghĩ - dám làm, trà đá, bàn tròn, ném đá sếp, áp dụng triệt để văn hóa 6K startup, TSB3C.

Thực chiến cùng quản lý, chuyên gia từ các tập đoàn lớn: Topica, VNG, Samsung,...

Du lịch hàng năm, team building, tea break hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Apero Technologies Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin