Tuyển Manual Tester LIFESUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Số 60 Tòa MHDI Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Phân tích dự án về trải nghiệm của người dùng và /các trường hợp sử dụng /yêu cầu về tính hợp lệ và khả thi. Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm kiểm thử phần mềm nói riêng cũng như là nhóm phát triển phần mềm và các phòng ban khác nói chung. Thực hiện tất cả các cấp độ kiểm thử phần mềm. Phát hiện và theo dõi các lỗi và sự không nhất quán của phần mềm. Đưa ra các giải pháp kịp thời. Dự án cần onsite cùng team (khoảng 10 bạn) bên Lạc Long Quân.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm test thực tế trong các dự án lớn nhỏ. Không bắt buộc bằng Đại học ngành IT. Có kinh nghiệm viết testcase và thực hiện test các dự án phần mềm. Có kinh nghiệm test API, Test performance. Nắm được kiến thức cơ bản cơ sở dữ liệu SQL, các câu lệnh Join. Chăm chỉ nhiệt tình, sẵn sàng nghiên cứu học hỏi kiến thức mới. Ưu tiên ứng viên đi làm sớm.

Tại LIFESUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng, chế độ phúc lợi:

Rank lương hấp dẫn: 12,000,000 – 17,000,000 VNĐ Đánh giá định kỳ 1 lần/năm, xét tăng lương theo năng lực. Thưởng 10-20% lương mỗi tháng cho nhân viên xuất sắc. Phụ cấp onsite: 45.000 VNĐ/ Ngày. Thưởng: Cố định tháng 13, thưởng 6 tháng 1 lần. Đóng bảo hiểm và các chế độ đảm bảo quyền lợi người lao động. Chính sách thai sản: 5 ngày nghỉ phép trong thời kỳ mang thai, chính sách thâm niên, thưởng dự án. Hỗ trợ thi chứng chỉ cho nhân viên: 5.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ Thời gian làm việc: Từ T2 – T6, từ 08h30 – 12h00 & 13h30 – 18h00 (thời gian làm việc có thể linh hoạt miễn đáp ứng được công việc). Có nhiều khóa học về kỹ năng chuyên môn cho nhân sự, các khóa học về kỹ năng mềm. Có lộ trình phát triển rõ ràng của mỗi nhân sự trong một năm. Teambuilding hàng quý, du lịch hàng năm.....

Môi trường và điều kiện làm việc:

Trang thiết bị làm việc công nghệ cao, phong phú, đa dạng. Văn phòng làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, an toàn. Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo. Đồ uống, đồ ăn nhẹ tại văn phòng.

