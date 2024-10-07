Tuyển Manual Tester Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 29 Triệu

Tuyển Manual Tester Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 29 Triệu

Viettel Software
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
Viettel Software

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Viettel Software

Mức lương
Đến 29 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 29 Triệu

Tham gia các dự án phát triển phần mềm Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm, tìm hiểu và làm rõ các yêu cầu của khách hàng Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến dự án phát triển phần mềm Xây dựng test plan/testcasse/test procedures/ test data cho các dự án Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế Tham gia xây dựng các tài liệu dự án như user guide, video tutorial
Tham gia các dự án phát triển phần mềm
Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm, tìm hiểu và làm rõ các yêu cầu của khách hàng
Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến dự án phát triển phần mềm
Xây dựng test plan/testcasse/test procedures/ test data cho các dự án
Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế
Tham gia xây dựng các tài liệu dự án như user guide, video tutorial

Với Mức Lương Đến 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm kiểm thử các dự án công nghệ ở các lĩnh vực Có kiến thức tổng quan về hệ thống CNTT, dịch vụ CNTT Ưu tiên đã có kinh nghiêm test API, test DB, UAT Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm lead Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm (đã có kinh nghiệm với Agile, Scrum là lợi thế). Có kiến thức về kỹ thuật kiểm thử, các loại kiểm thử khác nhau. Có khả năng tổ chức, điều phối hoạt động kiểm thử và sử dụng thành thạo ít nhất 01 công cụ kiểm thử như Redmine, Jira... Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế làm kiểm thử phần mềm, các ứng viên có chứng chỉ kiểm thử như ISTQB, CAST, CETPA
Ít nhất 03 năm kinh nghiệm kiểm thử các dự án công nghệ ở các lĩnh vực
Có kiến thức tổng quan về hệ thống CNTT, dịch vụ CNTT
Ưu tiên đã có kinh nghiêm test API, test DB, UAT
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm lead
Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm (đã có kinh nghiệm với Agile, Scrum là lợi thế).
Có kiến thức về kỹ thuật kiểm thử, các loại kiểm thử khác nhau. Có khả năng tổ chức, điều phối hoạt động kiểm thử và sử dụng thành thạo ít nhất 01 công cụ kiểm thử như Redmine, Jira...
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế làm kiểm thử phần mềm, các ứng viên có chứng chỉ kiểm thử như ISTQB, CAST, CETPA

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:
Thu nhập: Thỏa thuận Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát Thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành. Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác. Bảo hiểm Pijico đóng free khi lên nhân viên chính thức Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
Thu nhập: Thỏa thuận
Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát
Thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.
Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm
Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.
Bảo hiểm Pijico đóng free khi lên nhân viên chính thức
Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn
2. Môi trường làm việc
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số. Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất. Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.
Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.
Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.
3. Cơ hội phát triển bản thân
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành. Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ. Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.
Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.
Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.
Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.
Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.
4.Địa điểm làm việc
Viettel Software: Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN
Viettel Software: Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viettel Software

Viettel Software

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

