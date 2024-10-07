Tuyển Manual Tester Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 29 Triệu

Mức lương Đến 29 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 29 Triệu

Tham gia các dự án phát triển phần mềm Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm, tìm hiểu và làm rõ các yêu cầu của khách hàng Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến dự án phát triển phần mềm Xây dựng test plan/testcasse/test procedures/ test data cho các dự án Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế Tham gia xây dựng các tài liệu dự án như user guide, video tutorial

Tham gia các dự án phát triển phần mềm

Phối hợp với nhóm phát triển sản phẩm, tìm hiểu và làm rõ các yêu cầu của khách hàng

Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến dự án phát triển phần mềm

Xây dựng test plan/testcasse/test procedures/ test data cho các dự án

Thiết lập môi trường kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm thử phần mềm, test và quản lý lỗi đảm bảo hiệu quả cho dự án. Kiểm soát chất lượng đảm bảo hệ thống/sản phẩm được tạo đúng như thiết kế

Tham gia xây dựng các tài liệu dự án như user guide, video tutorial

Với Mức Lương Đến 29 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm kiểm thử các dự án công nghệ ở các lĩnh vực Có kiến thức tổng quan về hệ thống CNTT, dịch vụ CNTT Ưu tiên đã có kinh nghiêm test API, test DB, UAT Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm lead Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm (đã có kinh nghiệm với Agile, Scrum là lợi thế). Có kiến thức về kỹ thuật kiểm thử, các loại kiểm thử khác nhau. Có khả năng tổ chức, điều phối hoạt động kiểm thử và sử dụng thành thạo ít nhất 01 công cụ kiểm thử như Redmine, Jira... Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế làm kiểm thử phần mềm, các ứng viên có chứng chỉ kiểm thử như ISTQB, CAST, CETPA

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm kiểm thử các dự án công nghệ ở các lĩnh vực

Có kiến thức tổng quan về hệ thống CNTT, dịch vụ CNTT

Ưu tiên đã có kinh nghiêm test API, test DB, UAT

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm lead

Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm (đã có kinh nghiệm với Agile, Scrum là lợi thế).

Có kiến thức về kỹ thuật kiểm thử, các loại kiểm thử khác nhau. Có khả năng tổ chức, điều phối hoạt động kiểm thử và sử dụng thành thạo ít nhất 01 công cụ kiểm thử như Redmine, Jira...

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc. Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm thực tế làm kiểm thử phần mềm, các ứng viên có chứng chỉ kiểm thử như ISTQB, CAST, CETPA

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập: Thỏa thuận Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát Thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành. Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác. Bảo hiểm Pijico đóng free khi lên nhân viên chính thức Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

Thu nhập: Thỏa thuận

Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát

Thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.

Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

Bảo hiểm Pijico đóng free khi lên nhân viên chính thức

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

2. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số. Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất. Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.

Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất. Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành. Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ. Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú. Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

4.Địa điểm làm việc

Viettel Software: Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Viettel Software: Tầng 4 & 5, Tòa nhà Thành Công, 80 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin