Tuyển Manual Tester NTQ Solution làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

NTQ Solution
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại NTQ Solution

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại NTQ Solution Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NTQ Solution

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 6th Floor, Sudico Building (HH3) Me Tri StreetNam Tu Liem District Hanoi City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

