Tuyển Manual Tester TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Manual Tester TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Manual Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 41, Tòa Keangnam Landmark 72, Đ. Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch kiểm thử, lập kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử Phân tích luồng công việc, báo cáo kiểm thử và đề xuất cải tiến chất lượng Làm việc với đội phát triển để khắc phục lỗi, chẩn đoán và cải tiến cấu hình sản phẩm đối với các module hiện tại hoặc tương lai
Lập kế hoạch kiểm thử, lập kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử
Phân tích luồng công việc, báo cáo kiểm thử và đề xuất cải tiến chất lượng
Làm việc với đội phát triển để khắc phục lỗi, chẩn đoán và cải tiến cấu hình sản phẩm đối với các module hiện tại hoặc tương lai

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn
Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Toán - Tin... Tiếng Anh tương đương 550 TOEIC trở lên Kinh nghiệm chuyên môn Từ 3 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm Có khả năng xây dựng tài liệu kiểm thử độc lập dựa trên việc áp dụng các kỹ thuật kiểm thử phần mềm Có khả năng ước lượng nỗ lực kiểm thử và xác định được những rủi ro cho các task được giao Có khả năng hướng dẫn, review về thiết kế kiểm thử, kịch bản kiểm thử cho các bạn level thấp hơn hoặc level tương đương Có khả năng xây dựng và thực hiện các query cơ bản với hệ cơ sở dữ liệu của sản phẩm để tạo, sửa, xóa hoặc truy vấn dữ liệu với các bảng đơn Có khả năng sử dụng các công cụ/framework hỗ trợ kiểm thử có sẵn (như kiểm thử api, kiểm thử hiệu năng web, kiểm thử tự động web/mobile/api)
Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Toán - Tin...
Tiếng Anh tương đương 550 TOEIC trở lên
Kinh nghiệm chuyên môn
Từ 3 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm
Có khả năng xây dựng tài liệu kiểm thử độc lập dựa trên việc áp dụng các kỹ thuật kiểm thử phần mềm
Có khả năng ước lượng nỗ lực kiểm thử và xác định được những rủi ro cho các task được giao
Có khả năng hướng dẫn, review về thiết kế kiểm thử, kịch bản kiểm thử cho các bạn level thấp hơn hoặc level tương đương
Có khả năng xây dựng và thực hiện các query cơ bản với hệ cơ sở dữ liệu của sản phẩm để tạo, sửa, xóa hoặc truy vấn dữ liệu với các bảng đơn
Có khả năng sử dụng các công cụ/framework hỗ trợ kiểm thử có sẵn (như kiểm thử api, kiểm thử hiệu năng web, kiểm thử tự động web/mobile/api)
Kiến thức chuyên môn
Kiến thức CNTT:
- Nắm vững quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là Agile, Scrum
- Có kiến thức nâng cao về SQL hoặc các hệ sở sở dữ liệu mà sản phẩm sử dụng
- Nắm được giao thức HTTP/HTTPS
Kiến thức Kiểm thử phần mềm
- Nắm được các mức độ kiểm thử (Kiểm thử thành phần, Kiểm thử tích hợp, Kiểm thử hệ thống, Kiểm thử chấp nhận)
- Nắm được các loại kiểm thử kiểm thử phi chức năng, kiểm thử thăm dò, kiểm thử đoán lỗi
- Hiểu và áp dụng thành thạo các kỹ thuật thiết kế kiểm thử kiểm thử hộp đen, kiểm thử dựa trên kinh nghiệm
- Nắm vững nghiệp vụ hệ thống của sản phẩm tham gia kiểm thử
Kiến thức chuyên môn ATTT: Không yêu cầu

Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Offer theo gói tổng thu nhập năm Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng 16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày truyền thống 22/12) Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm) Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển).
Offer theo gói tổng thu nhập năm
Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm
Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng
16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày truyền thống 22/12)
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm)
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô D26 khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-manual-tester-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job206885
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển Manual Tester Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Netcompany
Tuyển Manual Tester Netcompany làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Netcompany
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Manual Tester Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Tuyển Manual Tester Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Netcompany
Tuyển Manual Tester Netcompany làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Netcompany
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Manual Tester Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Manual Tester CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SOFTFLEX LLC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Manual Tester Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm