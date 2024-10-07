Tuyển Manual Tester Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 41, Tòa Keangnam Landmark 72, Đ. Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Lập kế hoạch kiểm thử, lập kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử Phân tích luồng công việc, báo cáo kiểm thử và đề xuất cải tiến chất lượng Làm việc với đội phát triển để khắc phục lỗi, chẩn đoán và cải tiến cấu hình sản phẩm đối với các module hiện tại hoặc tương lai

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học chính quy loại Khá trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Điện tử viễn thông, Toán - Tin... Tiếng Anh tương đương 550 TOEIC trở lên Kinh nghiệm chuyên môn Từ 3 năm kinh nghiệm kiểm thử phần mềm Có khả năng xây dựng tài liệu kiểm thử độc lập dựa trên việc áp dụng các kỹ thuật kiểm thử phần mềm Có khả năng phân tích và phản biện về đặc tả yêu cầu phần mềm Có khả năng ước lượng nỗ lực kiểm thử và xác định được những rủi ro cho các task được giao Có khả năng hướng dẫn, review về thiết kế kiểm thử, kịch bản kiểm thử cho các bạn level thấp hơn hoặc level tương đương Có khả năng xây dựng và thực hiện các query cơ bản với hệ cơ sở dữ liệu của sản phẩm để tạo, sửa, xóa hoặc truy vấn dữ liệu với các bảng đơn Có khả năng sử dụng các công cụ/framework hỗ trợ kiểm thử có sẵn (như kiểm thử api, kiểm thử hiệu năng web, kiểm thử tự động web/mobile/api)

Kiến thức chuyên môn Kiến thức CNTT:

Nắm vững quy trình phát triển phần mềm, đặc biệt là Agile, Scrum Có kiến thức nâng cao về SQL hoặc các hệ sở sở dữ liệu mà sản phẩm sử dụng Nắm được giao thức HTTP/HTTPS Kiến thức Kiểm thử phần mềm Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm được ban hành tại công ty Nắm được các mức độ kiểm thử (Kiểm thử thành phần, Kiểm thử tích hợp, Kiểm thử hệ thống, Kiểm thử chấp nhận) Nắm được các loại kiểm thử kiểm thử phi chức năng, kiểm thử thăm dò, kiểm thử đoán lỗi Hiểu và áp dụng thành thạo các kỹ thuật thiết kế kiểm thử kiểm thử hộp đen, kiểm thử dựa trên kinh nghiệm Nắm vững nghiệp vụ hệ thống của sản phẩm tham gia kiểm thử Kiến thức chuyên môn ATTT: Không yêu cầu

Kiến thức Kiểm thử phần mềm Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm được ban hành tại công ty Nắm được các mức độ kiểm thử (Kiểm thử thành phần, Kiểm thử tích hợp, Kiểm thử hệ thống, Kiểm thử chấp nhận) Nắm được các loại kiểm thử kiểm thử phi chức năng, kiểm thử thăm dò, kiểm thử đoán lỗi Hiểu và áp dụng thành thạo các kỹ thuật thiết kế kiểm thử kiểm thử hộp đen, kiểm thử dựa trên kinh nghiệm Nắm vững nghiệp vụ hệ thống của sản phẩm tham gia kiểm thử

Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm được ban hành tại công ty Nắm được các mức độ kiểm thử (Kiểm thử thành phần, Kiểm thử tích hợp, Kiểm thử hệ thống, Kiểm thử chấp nhận) Nắm được các loại kiểm thử kiểm thử phi chức năng, kiểm thử thăm dò, kiểm thử đoán lỗi Hiểu và áp dụng thành thạo các kỹ thuật thiết kế kiểm thử kiểm thử hộp đen, kiểm thử dựa trên kinh nghiệm Nắm vững nghiệp vụ hệ thống của sản phẩm tham gia kiểm thử

Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội Thì Được Hưởng Những Gì

Offer theo gói tổng thu nhập năm Review lương định kỳ vào tháng 3 hàng năm Giải thưởng nhân viên xuất sắc tháng/năm: 02-10 triệu đồng 16 ngày nghỉ 1 năm (12 ngày nghỉ phép theo quy định Luật Lao động + 3 ngày nghỉ dưỡng + Ngày truyền thống 22/12) Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân (Hạn mức chi trả lên đến 600 triệu/năm) Khám sức khỏe định kỳ hàng năm Được tài trợ 100% đối với các chứng chỉ xếp hạng chuyên môn quốc tế chuyên sâu theo từng vị trí (trong trường hợp vận may chưa tới, đừng lo, VCS sẽ hỗ trợ 50% chi phí thi tuyển). Khen thưởng đột xuất với CBNV đạt chứng chỉ chuyên môn quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty An ninh mạng Viettel- Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông quân đội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.