Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM
- Hồ Chí Minh: 51 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM, Quận 6
Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Chạy quảng cáo facebook, adword, zalo, email MKT .... Để khai thác khách hàng tiềm năng
Tìm hiểu các kiến thức về thị trường Bất động sản
Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu
Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu với khách hàng và xử lí khiếu nại kịp thời
Phối hợp với các Quản lý kinh doanh để đạt mục tiêu bán hàng
Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dự án.
Hướng dẫn khách hàng tham quan dự án và chọn sản phẩm phù hợp.
Chăm sóc khách hàng hiện tại và thực hiện tốt dịch vụ sau bán hàng.
Lập kế hoạch, triển khai các công tác tư vấn qua điện thoại về sản phẩm là căn hộ, nhà phố và biệt thự.
Tư vấn trực tiếp qua điện thoại dựa trên nguồn khách hàng công ty hỗ trợ.
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các sản phẩm của công ty (Căn Hộ, Nhà Phố, Biệt Thự)
Biết cách làm việc đội nhóm
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên kinh nghiệm BĐS
Quen thuộc với các phần mềm quản trị khách hàng và các kỹ năng về bán hàng
Bình tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI MIỀN NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng từ 2-3% giá trị hợp đồng mua bán
Thưởng nóng từ Chủ đầu tư, Công ty (tiền mặt, hiện kim, xe Vespa,...)
Data khách hàng NET từ phòng MKT đổ về mỗi ngày
Chế độ BHXH, nghỉ Lễ Tết, Du lịch hàng quý, hàng năm.
