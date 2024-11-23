Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 114 đường Mỹ Phước Tân Vạn - Bình An - Dĩ An - Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng tiềm năng có nhu cầu thuê xe nâng, đặc biệt trong các ngành xây dựng, kho vận và sản xuất.

Tư vấn, giới thiệu các loại xe nâng phù hợp với yêu cầu công việc của khách hàng, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ cho thuê xe nâng của công ty.

Lập báo giá, đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng cho thuê xe nâng với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng cũ và duy trì mối quan hệ lâu dài để gia tăng cơ hội tái sử dụng dịch vụ cho thuê.

Đảm bảo thu hồi công nợ từ khách hàng đúng hạn và theo dõi các khoản thanh toán.

Thực hiện các báo cáo công việc và tiến độ khách hàng cho cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc cho thuê thiết bị

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt, có khả năng đàm phán và ký kết hợp đồng.

Có khả năng quản lý và chăm sóc khách hàng hiệu quả.

Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong công việc và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu quả công việc. => THU NHẬP THỰC TẾ TỪ 15-25 TRIỆU/THÁNG

Phúc lợi đầy đủ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngày nghỉ lễ tết...).

Phụ cấp ăn uống và điện thoại

Được đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ bán hàng.

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến trong công ty.

Cơ hội làm việc với các đối tác và khách hàng lớn, nâng cao kỹ năng giao tiếp và đàm phán.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM

