Tuyển Chuyên Viên Marketing thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH MTV TOMA FAMILY
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY TNHH MTV TOMA FAMILY

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 16 Chế Lan Viên, Phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing cho nhà hàng Thực hiện các hoạt động Marketing online: quản lý Fanpage, Website, Google My Business, Instagram, TikTok, Tiểu Hồng Thư, chạy quảng cáo Facebook, Google Ads, SEO, Content Marketing,... Thực hiện các hoạt động Marketing offline: tổ chức sự kiện, chương trình khuyến mãi, phát tờ rơi, banner,... Thiết kế các ấn phẩm Marketing: banner, poster, brochure, menu,... Quay các đoạn phim ngắn, chỉnh sửa hình ảnh để cập nhật hoạt động trên trang Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo kết quả cho cấp trên. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông, PR cho nhà hàng, khách sạn. Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng Marketing mới. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, hoặc vị trí Content Creator Nắm vững kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Truyền thông. Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ Marketing online: Facebook, Google Ads, SEO, Email Marketing, Content Marketing,... Có khả năng thiết kế đồ họa cơ bản. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt. Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Tiếng Anh giao tiếp tốt
Quyền Lợi

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV TOMA FAMILY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 16 Chế Lan Viên

