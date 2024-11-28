Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Phú Shop Villa, Khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing toàn diện cho dự án bất động sản, bao gồm cả online và offline.

Tối ưu hóa ngân sách marketing hiệu quả.

Lên kế hoạch, phát triển và quản lý nội dung marketing trên các kênh truyền thông khác nhau (website, mạng xã hội, email, báo chí...).

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng marketing mới, áp dụng các công cụ và kỹ thuật marketing hiện đại.

Tổ chức và tham gia các sự kiện marketing, triển lãm bất động sản.

Quản lý và đào tạo đội ngũ marketing (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, đặc biệt là trong ngành bất động sản.

Nắm vững các nguyên tắc và kỹ thuật marketing cơ bản.

Có kinh nghiệm làm việc với các kênh marketing online và offline.

Có khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến Marketing

Có khả năng sử dụng các công cụ marketing online (Google Analytics, Facebook Ads,...) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN QUÝ HƯNG

