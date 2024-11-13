Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HỒNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HỒNG ANH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Thu mua/Mua hàng

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, số 437 Giải Phóng, phường Phương Liệt, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác, Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công việc.
Làm việc online với các thị trường Đài Loan, Trung Quốc
Hàng ngày cập nhật danh sách các khách hàng/nhà cung cấp hàng hóa tại các thị trường nước ngoài,... và các thị trường khác được chỉ định, liên hệ hỏi hàng, hỏi chính sách bán.
Trao đổi với các bộ phận liên quan và Ban Giám đốc về thông tin thu thập được để phân tích và tiến hành bước tiếp theo.
Làm việc với các nhà cung cấp được lựa chọn, chi tiết các thông tin hợp tác, thực hiện đặt hàng, follow cho đến khi hoàn tất đơn hàng.
Đàm phán kinh doanh để đạt được mục tiêu về doanh số, lợi nhuận.
Cập nhật và chăm sóc các nhà cung cấp/khách hàng Quốc tế.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thông thạo các kỹ năng tiếng Trung – ưu tiên sử dụng được thêm tiếng Anh
Có kinh nghiệm mua hàng bằng tiếng Trung là một lợi thế;
Ưu tiên ứng viên tự tin trong kỹ năng đàm phán.
Ham học hỏi – đặc biệt các kiến thức Logistic, Supply chain (sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc).
Nghiêm túc với công việc và xác định đây là một nghề sẽ theo đuổi lâu dài và phát triển bản thân, có sự nghiệp thăng tiến.
Tin học văn phòng: word – excel; sử dụng được các phần mềm khác phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HỒNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cứng và thưởng (>15 triệu).
Thưởng năm, thưởng theo hiệu quả kinh doanh, thưởng lễ, tết,....
Xét tăng lương hàng năm
Thời gian làm việc tại văn phòng: 8:30 - 17:45 từ Thứ 2 đến Thứ 7 và 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương khi trở thành nhân viên chính thức
Thời gian làm việc đúng giờ theo quy định.
Thử việc: 1 tháng, tối đa 2 tháng tùy năng lực.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý (Trưởng/phó phòng).
Được cung cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ.
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài theo chính sách công ty để phục vụ kiến thức, kỹ năng cho công việc.
Các khóa học online miễn phí của công ty cung cấp để phát triển năng lực của bản thân.
Khen thưởng nhân viên qua các giải thưởng theo tháng, quý, năm
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.
Phát triển Kỹ năng mềm và Kiến thức tổng quan các ngành nghề qua các hoạt động tham gia tại Ban Văn hóa truyền thông và Dự án L&D của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH HỒNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 437 Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

