Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô
- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Check giá cước đường biển và đường hàng không thường xuyên và định kì
Update định kỳ qua email cho sales và ban lãnh đạo công ty tùy theo tính chất của từng tuyến và phương thức vận chuyển.
Báo giá trực tiếp cho sales + các hàng lãnh đạo + công ty
Update tình hình thị trường, cập nhật thường xuyên thay đổi, xu hướng của thị trường và đối thủ cạnh tranh cho sales và cấp quản lý
Tạo quan hệ thân thiết với các hãng tàu, hãng hàng không, vendors và coloaders
Xây dựng mối quan hệ thân thiết với các khách hàng của Công ty/ Lãnh đạo
Tham gia xây dựng và phát triển các sản phẩm liên quan dich vụ cước VCQT.
Các công việc khác theo sự phân công của TBP.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm 3 năm trở lên vị trí tương đương trong các công ty có liên quan đến Logistics/forwarder
Có kiến thức về ngành Logistics, Kho vận, Thương mại, XNK, Hải quan...
Có quan hệ tốt với các hãng tàu, hãng hàng không, vendors và coloaders
Am hiểu và nắm bắt thông tin thị trường VCQT
Tiếng Anh thành thạo
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch và triển khai công việc.
Tư duy làm việc nhạy bén, sáng tạo, chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, cơ hội phát triển bản thân.
Hưởng đầy đủ các chế độ lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước, các chế độ đãi ngộ khác từ công ty
Thưởng các dịp Lễ, Tết
Tháng lương thứ 13 + thưởng KPI
Tham gia các sự kiện, du lịch, ...và các chế độ phúc lợi khác theo Chính sách của Công ty.
Thời gian làm việc: 8h00-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ trưa 1,5h
Địa điểm làm việc: Tòa nhà 789, 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô
