Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH Đầu tư và Tiếp Vận Thủ Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Thu mua/Mua hàng

Check giá cước đường biển và đường hàng không thường xuyên và định kì

Update định kỳ qua email cho sales và ban lãnh đạo công ty tùy theo tính chất của từng tuyến và phương thức vận chuyển.

Báo giá trực tiếp cho sales + các hàng lãnh đạo + công ty

Update tình hình thị trường, cập nhật thường xuyên thay đổi, xu hướng của thị trường và đối thủ cạnh tranh cho sales và cấp quản lý

Tạo quan hệ thân thiết với các hãng tàu, hãng hàng không, vendors và coloaders

Xây dựng mối quan hệ thân thiết với các khách hàng của Công ty/ Lãnh đạo

Tham gia xây dựng và phát triển các sản phẩm liên quan dich vụ cước VCQT.

Các công việc khác theo sự phân công của TBP.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Logistics, XNK, ngoại thương, kinh tế,...

Kinh nghiệm 3 năm trở lên vị trí tương đương trong các công ty có liên quan đến Logistics/forwarder

Có kiến thức về ngành Logistics, Kho vận, Thương mại, XNK, Hải quan...

Có quan hệ tốt với các hãng tàu, hãng hàng không, vendors và coloaders

Am hiểu và nắm bắt thông tin thị trường VCQT

Tiếng Anh thành thạo

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch và triển khai công việc.

Tư duy làm việc nhạy bén, sáng tạo, chủ động, hướng đến hiệu quả công việc.

Quyền Lợi

Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, cơ hội phát triển bản thân.

Hưởng đầy đủ các chế độ lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước, các chế độ đãi ngộ khác từ công ty

Thưởng các dịp Lễ, Tết

Tháng lương thứ 13 + thưởng KPI

Tham gia các sự kiện, du lịch, ...và các chế độ phúc lợi khác theo Chính sách của Công ty.

Thời gian làm việc: 8h00-17h30 từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7, nghỉ trưa 1,5h

Địa điểm làm việc: Tòa nhà 789, 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển

