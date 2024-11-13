Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty CP SX TM DV Mai Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty CP SX TM DV Mai Hân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty CP SX TM DV Mai Hân
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 166 Nguyễn Văn Thương, P25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giới thiệu sản phẩm đến các đại lý, nhà phân phối khu vực mình phụ trách.
Tìm kiếm, duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Trực tiếp kiểm tra chất lượng sau khi giao hàng, thủ tục giao hàng, hợp đồng mua bán,...
Giải quyết các vấn đề phàn nàn của khách để đảm bảo sự hài lòng theo đúng quy trình.
Thu hồi công nợ, thanh toán, quá trình thực hiện hợp đồng của khách hàng.
Báo cáo về các vấn đề phát sinh, doanh số, nhu cầu và tình hình thị trường, đối thủ, khách hàng cho quản lý trực tiếp.
Truyền đạt đầy đủ, chính xác các thông tin từ công ty tới khách hàng.
Hướng dẫn sử dụng các sản phẩm cho các đại lý. Thực hiện các công tác hỗ trợ bán hàng tại đại lý.
Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, tổ chức các buổi đào tạo, workshop cho các đơn vị đại lý...
Tiến hành xây dựng và phát triển thị trường cho thương hiệu sản phẩm.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành dược, QTKD,...
Có từ 1 năm kinh nghiệm kinh doanh sỉ mỹ phẩm, dược mỹ phẩm.
Có kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Có kỹ năng đàm phán.
Có sự hiểu biết về kiến thức dược mỹ phẩm.
Có sức khỏe tốt, có thể đi thị trường.
Có kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm lương cơ bản + hoa hồng + thưởng (nếu có)
BHYT, BHXH, BHTN, theo quy định của pháp luật.
Thưởng Tết, lễ, thưởng quý (tùy tình hình kinh doanh).
Được làm trong môi trường năng động, phát triển bản thân nhanh chóng,
Được đào tạo kỹ năng cứng lẫn kỹ năng mềm lẫn kỹ năng cứng trong nghề nghiệp chuyên môn.
Team building và du lịch hàng năm theo tình hình công ty.
Chính sách mua hàng nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Công ty CP SX TM DV Mai Hân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 166 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

