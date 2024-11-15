Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN
Ngày đăng tuyển: 15/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/12/2024
Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội và các vùng lân cận

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Bóc tách khối lượng từ BVTC, bảo vệ khối lượng với Chủ đầu tư;
- Lấy báo giá vật tư, thiết bị, nhân công.
- Lập báo giá, dự toán cho các dự án
- Tổng hợp, kiểm soát tất cả các phát sinh của dự án;
- Lập hồ sơ thanh toán A-B, quản lý các HĐ kinh tế A-B; Nội bộ với các nhà cung cấp, thầu phụ, tổ đội thi công. Phối hợp cùng các phòng ban tổng công ty để đàm phán hợp đồng, trình duyệt hợp đồng thi công tổ đội, thầu phụ, nhà cung cấp.
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Lãnh đạo

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 20-25tr ( tùy vào kinh nghiệm, năng lực khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Thời gian làm việc: Từ T2 đến T6 và T7 cách tuần
Sáng từ 8h15 đến 12h
Chiều từ 13h15 đến 17h30
Địa điểm làm việc:
Hà Nội và các tỉnh lân cận Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG NGUYÊN

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: văn phòng 48 Tố Hữu Trung Văn Nam Từ Liêm Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

