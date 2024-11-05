Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2534 Đường Trần Văn Giàu, Xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, Hồ Chí Minh

- Bình Chánh

- TP Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra hàng hóa dựa trên bản vẽ của khách hàng, kiểm tra kỹ thuật của các đơn vị gia công
Triễn khai các công việc liên quan đến quản lý chất lượng hàng hóa để đảm bảo tránh sai sót khi giao cho khách hàng.
Am hiểu bản vẽ và hỗ trợ vẽ cad khi cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học chuyên ngành cơ khí/ Xây dựng
Siêng năng, chăm chỉ, cần cù, tỉ mỉ

Tại Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mọi chế độ theo quy định nhà nước
Sẽ thăng tiến nhanh nếu có cố gắng trong công việc
Môi trường làm việc gồm những người trẻ tuổi, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TK Industry Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: C2/3C Đường Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

