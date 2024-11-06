Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Phân tích và đánh giá:

Thực hiện các phân tích về sản phẩm, hành vi người dùng, đánh giá đối thủ cạnh tranh.

Theo dõi, đánh giá chỉ số, hiệu suất hoặc khả năng vận hành của tính năng/sản phẩm.

Nghiên cứu thị trường, xu hướng công nghệ/sản phẩm.

Nghiên cứu và đề xuất các ý tưởng liên quan đến kinh doanh và sản phẩm.

Quản lý các hạng mục tính năng của sản phẩm:

Phát triển định nghĩa tính năng, logic sản phẩm.

Xây dựng thư viện tài liệu mô tả sản phẩm (Document)

Giám sát, phối hợp với các nhóm liên quan và đánh giá từng giai đoạn phát triển của sản phẩm.

Dự đoán và phối hợp giải quyết các vấn đề thực tế phát sinh của người dùng cuối trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Cộng tác với các nhóm chức năng khác:

Trực tiếp làm việc với các nhóm Tech, Marketing, Sales, Content trong các dự án kinh doanh/tiếp thị hoặc mở rộng sản phẩm.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật Phần mềm hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở các vị trí về quản lý phát triển sản phẩm công nghệ / phần mềm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng giải trí, OTT,…

Có kinh nghiệm với các nền tảng B2C(Mobile App, SmartTV,..)

Có kiến thức về lập trình/ quy trình sản xuất sản phẩm công nghệ

Am hiểu và thông thạo các mô hình: Agile, Scrum Master,…

Thông thạo sử dụng công cụ vẽ Wireframe.

Có thể đọc hiểu phân tích dữ liệu GA, Firebase, Applyer …

Kinh nghiệm triển khai sản phẩm có quy mô khách hàng lớn.

Kỹ năng nghiên cứu, theo dõi và phân tích số liệu.

Ngành nghề: CNTT - Phần mềm, Giải trí, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh