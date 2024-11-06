Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
- Hồ Chí Minh:
- 222 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Quận 3
Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân tích và đánh giá:
Thực hiện các phân tích về sản phẩm, hành vi người dùng, đánh giá đối thủ cạnh tranh.
Theo dõi, đánh giá chỉ số, hiệu suất hoặc khả năng vận hành của tính năng/sản phẩm.
Nghiên cứu thị trường, xu hướng công nghệ/sản phẩm.
Nghiên cứu và đề xuất các ý tưởng liên quan đến kinh doanh và sản phẩm.
Quản lý các hạng mục tính năng của sản phẩm:
Phát triển định nghĩa tính năng, logic sản phẩm.
Xây dựng thư viện tài liệu mô tả sản phẩm (Document)
Giám sát, phối hợp với các nhóm liên quan và đánh giá từng giai đoạn phát triển của sản phẩm.
Dự đoán và phối hợp giải quyết các vấn đề thực tế phát sinh của người dùng cuối trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Cộng tác với các nhóm chức năng khác:
Trực tiếp làm việc với các nhóm Tech, Marketing, Sales, Content trong các dự án kinh doanh/tiếp thị hoặc mở rộng sản phẩm.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành CNTT, Kỹ thuật Phần mềm hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở các vị trí về quản lý phát triển sản phẩm công nghệ / phần mềm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng giải trí, OTT,…
Có kinh nghiệm với các nền tảng B2C(Mobile App, SmartTV,..)
Có kiến thức về lập trình/ quy trình sản xuất sản phẩm công nghệ
Am hiểu và thông thạo các mô hình: Agile, Scrum Master,…
Thông thạo sử dụng công cụ vẽ Wireframe.
Có thể đọc hiểu phân tích dữ liệu GA, Firebase, Applyer …
Kinh nghiệm triển khai sản phẩm có quy mô khách hàng lớn.
Kỹ năng nghiên cứu, theo dõi và phân tích số liệu.
Ngành nghề: CNTT - Phần mềm, Giải trí, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở các vị trí về quản lý phát triển sản phẩm công nghệ / phần mềm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng dụng giải trí, OTT,…
Có kinh nghiệm với các nền tảng B2C(Mobile App, SmartTV,..)
Có kiến thức về lập trình/ quy trình sản xuất sản phẩm công nghệ
Am hiểu và thông thạo các mô hình: Agile, Scrum Master,…
Thông thạo sử dụng công cụ vẽ Wireframe.
Có thể đọc hiểu phân tích dữ liệu GA, Firebase, Applyer …
Kinh nghiệm triển khai sản phẩm có quy mô khách hàng lớn.
Kỹ năng nghiên cứu, theo dõi và phân tích số liệu.
Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ hợp Truyền thông Đất Việt VAC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI