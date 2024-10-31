Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Vinhomes
Ngày đăng tuyển: 31/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty cổ phần Vinhomes

Chuyên viên quản lý chất lượng (QA)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm tra công trường, chuyên đề theo nhiệm vụ được giao
Thực hiện kiểm tra chất lượng thi công, tiến độ thi công (mốc chính) các hạng mục công trình, công tác ATLĐ/VSMT/PCCN; Hồ sơ chất lượng, BPTC, bản vẽ shopdrawing, bản vẽ hoàn công
Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định, hướng dẫn thực hiện công việc các hạng mục công trình
Thực hiện báo cáo TP KSCL NB về công tác kiểm tra KSCL tại các dự án. Đánh giá các nguyên nhân và đề xuất các phương án, giải pháp để xử lý các lỗi, sự cố ở các dự án
Báo cáo và xử lý các vi phạm nếu có

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành XDDD và CN, kỹ thuật Xây dựng
Từ 4 năm kinh nghiệm vị tí Kiểm soát chất lượngtại các DA lớn về XD dân dụng và hạ tầng,
Nắm vững các vấn đề về Tiêu chuẩn/ Quy định trong thiết kế, thi công, TVGS và đặc biệt là Kiểm soát chất lượng
Có kỹ năng chuyên môn về giám sát công trình xây dựng;
Kỹ năng word, excel tốt
Nhiệt huyết / Chịu được áp lực công việc / Trung thực khách quan

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Phụ cấp
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vinhomes

Công ty cổ phần Vinhomes

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Văn phòng Symphony, Chu Huy Mân, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

