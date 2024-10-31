Tuyển Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Vinhomes Ocean Park 2, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Chuyên viên quản lý chất lượng (QA) Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện kiểm tra công trường, chuyên đề theo nhiệm vụ được giao

Thực hiện kiểm tra chất lượng thi công, tiến độ thi công (mốc chính) các hạng mục công trình, công tác ATLĐ/VSMT/PCCN; Hồ sơ chất lượng, BPTC, bản vẽ shopdrawing, bản vẽ hoàn công

Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, quy định, hướng dẫn thực hiện công việc các hạng mục công trình

Thực hiện báo cáo TP KSCL NB về công tác kiểm tra KSCL tại các dự án. Đánh giá các nguyên nhân và đề xuất các phương án, giải pháp để xử lý các lỗi, sự cố ở các dự án

Báo cáo và xử lý các vi phạm nếu có

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành XDDD và CN, kỹ thuật Xây dựng

Từ 4 năm kinh nghiệm vị tí Kiểm soát chất lượngtại các DA lớn về XD dân dụng và hạ tầng,

Nắm vững các vấn đề về Tiêu chuẩn/ Quy định trong thiết kế, thi công, TVGS và đặc biệt là Kiểm soát chất lượng

Có kỹ năng chuyên môn về giám sát công trình xây dựng;

Kỹ năng word, excel tốt

Nhiệt huyết / Chịu được áp lực công việc / Trung thực khách quan

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

Laptop

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Phụ cấp

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Công tác phí

Phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

