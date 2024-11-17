Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

Thiết kế và Kiến trúc

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế và Kiến trúc Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Khảo sát hiện trạng mặt bằng, lên ý tưởng thiết kế phù hợp.
- Phối hợp với team đưa ra concept chung của dự án.
- Phác thảo không gian, lên phương án bố trí mặt bằng 2D, triển khai thiết kế phối cảnh 3D, triển khai bản vẽ kỹ thuật.
- Bóc tách bản vẽ và lên khối lượng trước khi thi công.
- Lập kế hoạch triển khai, thẩm định năng lực nhà thầu, giám sát thi công.
- Phối hợp làm việc với bộ phận kỹ thuật, các nhà cung cấp, đơn vị thi công... đảm bảo các hạng mục được thi công đúng như thiết kế.
- Hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và giám sát thi công các công trình của công ty
- Thiết kế, tìm kiếm các sản phẩm nội thất theo đúng tiêu chuẩn, chuyên môn và yêu cầu từ Ban giám đốc.
-Phối hợp nghiệm thu công trình.
- Có khả năng tìm hiểu vật liệu và các mẫu mã sản phẩm mới ngoài thị trường

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Y êu cầu về kỹ năng/chuyên môn:
• Tác phong/Ngoại hình:
- Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ.
- Có sức khỏe tốt, trung thực, kiên trì, tích cực
- Mong muốn ổn định và gắn bó lâu dài.
• Kỹ năng/chuyên môn:
- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, 3D max, sketchup, photoshop
- Sử dụng Office (excel, word, PowerPoint)
- Khả năng lập kế hoạch, làm báo cáo, khả năng kiểm tra, giám sát.
2. Yêu cầu về Trình độ văn hoá:
- Trình độ : Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế nội thất.
3. Yêu cầu về kinh nghiệm / thâm niên công tác:
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên am hiểu về ngành F&B
4. Y êu cầu đặc thù khác:
- Giới tính: NaM
- Độ tuổi: 25-35tuổi
- Tính cách: Trung thực, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 15-20 triệu + thưởng tùy theo năng lực của ứng viên
- Làm việc tại công ty kinh doanh về chuỗi Nhà hàng ẩm thực.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính nghỉ Chiều T7 + CN
- Môi trường làm việc năng động, độc lập , phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.
- Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật, du lịch, nghỉ mát, ....
- Được công ty đầu tư tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 88 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-thiet-ke-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250652
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 17 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 30 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dko Architecture Việt Nam
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Dko Architecture Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 28 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 17 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hồng Lĩnh
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 17 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 30 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 02/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Hạn nộp: 02/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Tuyển Thiết Kế Nội Thất thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Hạn nộp: 01/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Dko Architecture Việt Nam
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Dko Architecture Việt Nam
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 21/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập Từ 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Văn Hóa Ngôi Nhà Xanh
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 10 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Hi - Home
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Tuyển Thiết kế nội thất thu nhập 28 - 30 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – MEYLAND
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 28 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất