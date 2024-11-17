Tuyển Thiết kế và Kiến trúc CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 69 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Khảo sát hiện trạng mặt bằng, lên ý tưởng thiết kế phù hợp.

- Phối hợp với team đưa ra concept chung của dự án.

- Phác thảo không gian, lên phương án bố trí mặt bằng 2D, triển khai thiết kế phối cảnh 3D, triển khai bản vẽ kỹ thuật.

- Bóc tách bản vẽ và lên khối lượng trước khi thi công.

- Lập kế hoạch triển khai, thẩm định năng lực nhà thầu, giám sát thi công.

- Phối hợp làm việc với bộ phận kỹ thuật, các nhà cung cấp, đơn vị thi công... đảm bảo các hạng mục được thi công đúng như thiết kế.

- Hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và giám sát thi công các công trình của công ty

- Thiết kế, tìm kiếm các sản phẩm nội thất theo đúng tiêu chuẩn, chuyên môn và yêu cầu từ Ban giám đốc.

-Phối hợp nghiệm thu công trình.

- Có khả năng tìm hiểu vật liệu và các mẫu mã sản phẩm mới ngoài thị trường

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Y êu cầu về kỹ năng/chuyên môn:

• Tác phong/Ngoại hình:

- Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ.

- Có sức khỏe tốt, trung thực, kiên trì, tích cực

- Mong muốn ổn định và gắn bó lâu dài.

• Kỹ năng/chuyên môn:

- Sử dụng thành thạo các phần mềm: Autocad, 3D max, sketchup, photoshop

- Sử dụng Office (excel, word, PowerPoint)

- Khả năng lập kế hoạch, làm báo cáo, khả năng kiểm tra, giám sát.

2. Yêu cầu về Trình độ văn hoá:

- Trình độ : Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế nội thất.

3. Yêu cầu về kinh nghiệm / thâm niên công tác:

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, ưu tiên am hiểu về ngành F&B

4. Y êu cầu đặc thù khác:

- Giới tính: NaM

- Độ tuổi: 25-35tuổi

- Tính cách: Trung thực, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 15-20 triệu + thưởng tùy theo năng lực của ứng viên

- Làm việc tại công ty kinh doanh về chuỗi Nhà hàng ẩm thực.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính nghỉ Chiều T7 + CN

- Môi trường làm việc năng động, độc lập , phát huy khả năng sáng tạo, phát triển trong công việc.

- Được tham gia BHXH, thưởng lễ tết theo quy định, thưởng sinh nhật, du lịch, nghỉ mát, ....

- Được công ty đầu tư tham gia các khóa đào tạo bên ngoài nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN

