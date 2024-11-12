Tuyển Thiết kế và Kiến trúc Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Mê Linh Plaza Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thiết kế và Kiến trúc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tiếp nhận thông tin đầu vào của công trình từ phía Công ty giao và lên thiết kế theo nhu cầu của khách hàng;

Khảo sát công trình, lên Layout, mặt bằng bố trí nội thất;

Chủ động/Phối hợp Sale tương tác, trao đổi, làm việc với khách hàng để tiếp thu các ý kiến, nhu cầu, ý tưởng của khách hàng;

Lên phối cảnh 3D bằng các phần mềm đồ họa chuyên dụng;

Bóc tách khối lượng;

Triển khai, xuất bản vẽ chi tiết 2D kỹ thuật thi công để bàn giao xưởng sản xuất;

Chủ động/Phối hợp giám sát quá trình sản xuất, nghiệm thu sản phẩm của xưởng trước khi lắp đặt;

Phối hợp BP khác giám sát quá trình thi công lắp đặt sản phẩm;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TBP/Giám đốc;

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng trởlên các chuyênngành Thiết kế, Kiến trúc sư hoặc các chuyên ngành liên quan.

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành như Autocad 2D, Sketchup, 3Dmax, photoshop/ Corel, Vray/ Corona/ Enscape...

Am hiểu về các loại vật liệu và kỹ thuật thi công.

Có kiến thức cơ bản về thiết kế nội thất: các phong cách thiết kế, nguyên tắc bố trí màu sắc, ánh sáng, nguyên tắc tỷ lệ, nhịp điệu, kết cấu...

Luôn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các sản phẩm mới, xu hướng thiết kế mới, vật liệu mới, cập nhật xu hướng thị trường.

Yêu cầu có kiến thức về kết cấu chi tiết nội thất: độ dày, cách ghép bìa, nóc, đáy, chân tủ, ngăn kệ, hộc kéo, trừ hao so với thực tế.

Có tư duy sáng tạo trong công việc.

Tại Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương cơ bản 10-15 triệu/tháng + PC + % công trình + Thưởng

Quyền lợi:

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước;

- Tham gia du lịch, teambuilding hàng năm cùng Công ty;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

- Đánh giá đúng năng lực và có lộ trình thăng tiến, chính sách tăng lương, thưởng hàng năm;

- Thưởng lễ, tết và lương tháng 13 theo quy định Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam

