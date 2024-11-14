Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SEH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SEH
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 27 Hoà Mã, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Key visual cho các chiến dịch, sự kiện
Các ấn phẩm Online trên các kênh Social
Các ấn phẩm in ấn Offline: Poster, biển bảng nhận diện
Đảm bảo tổng thể thiết kế đi đúng theo Design Guideline và tinh thần của thương hiệu
Thiết kế không phạm vào các lỗi sai cơ bản như độ tương phản, font chữ, lỗi chính tả
Hỗ trợ thực hiện Visual của Landing Page, Video theo yêu cầu từ Content Leader & Trưởng phòng MKT
Thực hiện các nghiệp vụ MKT theo yêu cầu của Leader (Hỗ trợ sự kiện,...)
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên đã Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế hoặc tương đương
Có máy tính cá nhân phục vụ công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SEH Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 8-10 Triệu , Thưởng hiệu suất công việc(Tổng thu nhập 9-12 triệu)
- Được đào tạo các kỹ năng cơ bản phục vụ công việc
- Được hưởng các phụ cấp theo quy định của công ty (phụ cấp ăn trưa, gửi xe...);
- Tham gia bảo hiểm, nghỉ các ngày lễ/ Tết theo quy định của Pháp luật và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SEH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
