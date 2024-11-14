Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SEH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Hoà Mã, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Key visual cho các chiến dịch, sự kiện

Các ấn phẩm Online trên các kênh Social

Các ấn phẩm in ấn Offline: Poster, biển bảng nhận diện

Đảm bảo tổng thể thiết kế đi đúng theo Design Guideline và tinh thần của thương hiệu

Thiết kế không phạm vào các lỗi sai cơ bản như độ tương phản, font chữ, lỗi chính tả

Hỗ trợ thực hiện Visual của Landing Page, Video theo yêu cầu từ Content Leader & Trưởng phòng MKT

Thực hiện các nghiệp vụ MKT theo yêu cầu của Leader (Hỗ trợ sự kiện,...)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thiết kế hoặc tương đương

Có máy tính cá nhân phục vụ công việc

Đã có kinh nghiệm thiết kế ít nhất 01 năm

Có kinh nghiệm về ngành Giáo dục, biết tiếng Anh là một lợi thế

Có khả năng vẽ tay là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SEH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8-10 Triệu , Thưởng hiệu suất công việc(Tổng thu nhập 9-12 triệu)

- Được đào tạo các kỹ năng cơ bản phục vụ công việc

- Được hưởng các phụ cấp theo quy định của công ty (phụ cấp ăn trưa, gửi xe...);

- Tham gia bảo hiểm, nghỉ các ngày lễ/ Tết theo quy định của Pháp luật và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SEH

