Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1E Đ.Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại viện, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của thẩm mỹ .

- Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ .

- Phối hợp với bác sỹ trong quá trình làm việc.

- Được công ty đào tạo trước khi làm việc, nâng cao tay nghề.

- Làm việc tại:

CS1: 61 P. Vũ Thạnh, Chợ Dừa, Đống Đa, HN

CS2: 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, HN

CS3 : 1E Đ.Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nữ (Từ 20-35 tuổi)

2. Giọng nói : Nhẹ nhàng, truyền cảm, không nói giọng địa phương, không nói ngọng, nói lắp

3. Kỹ năng :

- Kỹ năng giao tiếp tốt qua điện thoại và trực tiếp.

- Năng động, nhanh nhẹn và nhạy bén.

- Kỹ năng xử lý tình huống tốt.

4. Yêu cầu khác

- Có kinh nghiệm sale mảng thẩm mỹ (đại phẫu)

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 20-40tr

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Lương tháng 13, thưởng tết, sinh nhật, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...), BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

