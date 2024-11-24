Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Tư vấn thẩm mỹ/Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 1E Đ.Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ tại viện, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của thẩm mỹ .
- Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ .
- Phối hợp với bác sỹ trong quá trình làm việc.
- Được công ty đào tạo trước khi làm việc, nâng cao tay nghề.
- Làm việc tại:
CS1: 61 P. Vũ Thạnh, Chợ Dừa, Đống Đa, HN
CS2: 16 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, HN
CS3 : 1E Đ.Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, HN

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nữ (Từ 20-35 tuổi)
2. Giọng nói : Nhẹ nhàng, truyền cảm, không nói giọng địa phương, không nói ngọng, nói lắp
3. Kỹ năng :
- Kỹ năng giao tiếp tốt qua điện thoại và trực tiếp.
- Năng động, nhanh nhẹn và nhạy bén.
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt.
4. Yêu cầu khác
- Có kinh nghiệm sale mảng thẩm mỹ (đại phẫu)
- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 20-40tr
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Lương tháng 13, thưởng tết, sinh nhật, thưởng các ngày lễ (08/03, 30/4-01/05, 02/09...), BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THẨM MỸ TRUNG ANH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

