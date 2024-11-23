Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH ISL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ISL

CÔNG TY TNHH ISL
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Tư vấn du học

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY TNHH ISL

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 8 – Halo Building, Số 51 – 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Tìm kiếm, liên hệ, tư vấn và giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ của ISL cho khách hàng đang quan tâm qua điện thoại hoặc trực tiếp tại văn phòng Công ty;
Hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình hoàn thiện hồ sơ du học và Visa;
Chăm sóc khách hàng cũ, tạo dựng mối quan hệ tốt, phát triển bền vững;
Phát triển nguồn khách hàng mới, khách hàng tiềm năng;

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên;
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ du học là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt;
Kỹ năng tư vấn, giải quyết vấn đề tốt;
Kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
Giao tiếp tốt, chịu áp lực về hiệu quả công việc và không ngại thử thách;
Yêu thích môi trường giáo dục, định hướng theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Kinh doanh, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH ISL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (thoả thuận) + lương KPI (thu nhập trung bình 15-30tr/ tháng);
Thưởng nóng hàng tháng;
Được cung cấp data bởi bộ phận Marketing ổn định hàng ngày giúp đảm bảo lượng khách hàng tiềm năng liên tục
Cơ hội thăng tiến lên vị Trưởng nhóm nhanh nếu đạt thành tích xuất sắc;
Môi trường làm việc hiện đại, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có tính nhân văn cao;
Được đào tạo các kỹ năng và kiến thức phục vụ cho công việc;
Được tham gia các hoạt động đội nhóm, Teambuilding của Công ty hằng năm;
Được tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định;
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ISL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ISL

CÔNG TY TNHH ISL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 8, 51-53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

