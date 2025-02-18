Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trụ sở văn phòng tại 19 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nhận yêu cầu tuyển dụng từ các Trưởng bộ phận

- Tiến hành tuyển dụng

- Đề xuất những phương án tuyển dụng hiệu quả

- Hẹn phỏng vấn, chuẩn bị CV, tiếp đón ứng viên

- Tham gia phỏng vấn nếu cần thiết

- Nhận kết quả phỏng vấn từ Leader/TBP gửi mail thông báo kết quả cho ứng viên

- Đón nhân viên mới, giải đáp những vấn đề liên quan tới quy chế, nội quy công ty,..

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ độ tuổi từ 22 - 35 tuổi

- Ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Doanh nghiệp,... hoặc các chuyên ngành có liên quan là một lợi thế (không bắt buộc).

- Có kinh nghiệm khoảng 1 năm trong mảng Tuyển dụng với KPI mỗi tháng >10 nhân sự mới nhận việc.

- Ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng mảng Spa/Thẩm mỹ/Làm đẹp là một lợi thế.

- Ứng viên có ý chí, chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng tuyển dụng nhiều vị trí trong tháng.

- Kỹ năng Tin học văn phòng tốt.

- Có laptop cá nhân (chỉ cần trong thời gian thử việc, sau đó công ty cấp máy cây).

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ + thưởng KPI + phụ cấp (ăn trưa, gửi xe, điện thoại,...)

Lương cứng deal theo kinh nghiệm thực tế, thu nhập cao dựa theo số lượng ứng viên tuyển được (từ 10-15 triệu/tháng tùy theo KPI)

Lương cứng deal theo kinh nghiệm thực tế, thu nhập cao dựa theo số lượng ứng viên tuyển được (từ 10-15 triệu/tháng tùy theo KPI)

- Thử việc 1 tháng, nhận 85% lương + thưởng KPI + phụ cấp.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp.

- Được làm việc với đội ngũ leader có năng lực chuyên môn tốt.

- Được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc, làm đẹp Công nghệ cao mới nhất với chi phí đặc biệt dành riêng cho nhân viên.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty như thưởng lễ, Tết, BHXH, du lịch, team building, ….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

