Tuyển Chuyên viên tuyển dụng BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

BSS Group
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
BSS Group

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại BSS Group

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 14, 16, 18, 19, 20 Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Nghiên cứu, đề xuất các kênh mới để mở muồn CV
Tiến hành tìm kiếm, thu hút, tạo nguồn ứng viên đa kênh
Tìm hiểu, phân tích yêu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp
Lập và phân tích báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp trên và các vị trí liên quan
Chia sẻ insight, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình tuyển dụng hiện tại
Phối hợp, hỗ trợ các thành viên khối HR xây dựng thương hiệu tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp, hợp tác; quảng bá thương hiệu tuyển dụng trên các kênh online, offline.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

22-28 tuổi, có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.
Có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí trong ngành IT là một lợi thế.
Năng động, ham học hỏi, trách nhiệm, chỉnh chu, quyết liệt trong công việc
Cởi mở, thích giao thiệp, mở rộng mối quan hệ, kết nối mọi người. Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt
Có kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc
Ưu tiên ứng viên có có kỹ năng tiếng Anh khá (Tương đương 6.5 IELTS trở lên)

Tại BSS Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12-17M GROSS + thưởng KPI tuyển dụng hàng quý, đánh giá tăng lương 2 lần/năm
Được cung cấp các nguồn lực cho tuyển dụng: hệ thống kênh social công ty, chi phí đăng tuyển, chi phí tổ chức sự kiện, chi phí làm partnership. chính sách thưởng giới thiệu nội bộ,... Hiring Manager hỗ trợ linh hoạt.
Được tham gia các hoạt động theo công việc thực tế/nhu cầu cá nhân:
Hoạt động hợp tác, tạo nguồn với các trường đại học hàng đầu như FTU, HUST, PTIT, UET, FPT, HaUI,..
Build up ATS (phần mềm tuyển dụng nội bộ)
Vận hành chiến dịch tuyển dụng đặc biệt do BSS thiết kế riêng
Phối hợp với IC và C&B xây dựng Employer Branding & tăng Employee Engagement
Văn hóa team trẻ trung support, nói “KHÔNG” với cạnh tranh nội bộ team và drama/ toxic
Khuyến khích việc phát triển kĩ năng chuyên môn, sharing kiến thức nội bộ. Hỗ trợ chi phí học các khóa học hoặc chứng chỉ nghiệp vụ
Văn phòng tầng 14, 16, 18, 19, 20, cơ sở vật chất tiện nghi: máy massage, PS5, máy phà cafe, thư viện,...
Thời gian làm việc: từ 8h30 - 18h, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Nghỉ phép 13,5 ngày/năm, lương tháng 13, thưởng thâm niên, BHXH, khám sức khỏe hàng năm và phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BSS Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

BSS Group

BSS Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, 16, 18 và 19, tòa nhà Viwaseen, số 48 Tố Hữu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

