Tuyển Chuyên viên tuyển dụng BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14, 16, 18, 19, 20 Tòa Viwaseen, 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Nghiên cứu, đề xuất các kênh mới để mở muồn CV

Tiến hành tìm kiếm, thu hút, tạo nguồn ứng viên đa kênh

Tìm hiểu, phân tích yêu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch tuyển dụng phù hợp

Lập và phân tích báo cáo kết quả tuyển dụng cho cấp trên và các vị trí liên quan

Chia sẻ insight, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình tuyển dụng hiện tại

Phối hợp, hỗ trợ các thành viên khối HR xây dựng thương hiệu tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp, hợp tác; quảng bá thương hiệu tuyển dụng trên các kênh online, offline.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

22-28 tuổi, có từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng.

Có kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí trong ngành IT là một lợi thế.

Năng động, ham học hỏi, trách nhiệm, chỉnh chu, quyết liệt trong công việc

Cởi mở, thích giao thiệp, mở rộng mối quan hệ, kết nối mọi người. Có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Có kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc

Ưu tiên ứng viên có có kỹ năng tiếng Anh khá (Tương đương 6.5 IELTS trở lên)

Tại BSS Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 12-17M GROSS + thưởng KPI tuyển dụng hàng quý, đánh giá tăng lương 2 lần/năm

Được cung cấp các nguồn lực cho tuyển dụng: hệ thống kênh social công ty, chi phí đăng tuyển, chi phí tổ chức sự kiện, chi phí làm partnership. chính sách thưởng giới thiệu nội bộ,... Hiring Manager hỗ trợ linh hoạt.

Được tham gia các hoạt động theo công việc thực tế/nhu cầu cá nhân:

Hoạt động hợp tác, tạo nguồn với các trường đại học hàng đầu như FTU, HUST, PTIT, UET, FPT, HaUI,..

Build up ATS (phần mềm tuyển dụng nội bộ)

Vận hành chiến dịch tuyển dụng đặc biệt do BSS thiết kế riêng

Phối hợp với IC và C&B xây dựng Employer Branding & tăng Employee Engagement

Văn hóa team trẻ trung support, nói “KHÔNG” với cạnh tranh nội bộ team và drama/ toxic

Khuyến khích việc phát triển kĩ năng chuyên môn, sharing kiến thức nội bộ. Hỗ trợ chi phí học các khóa học hoặc chứng chỉ nghiệp vụ

Văn phòng tầng 14, 16, 18, 19, 20, cơ sở vật chất tiện nghi: máy massage, PS5, máy phà cafe, thư viện,...

Thời gian làm việc: từ 8h30 - 18h, thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Nghỉ phép 13,5 ngày/năm, lương tháng 13, thưởng thâm niên, BHXH, khám sức khỏe hàng năm và phúc lợi khác đầy đủ theo quy định của luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BSS Group

