Tuyển Chuyên viên tuyển dụng HỘ KINH DOANH QUÁN CAFE AVENTUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 7 Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Chuyên viên tuyển dụng

Phụ trách tuyển dụng chính nhân viên dưới nhà hàng.

Hỗ trợ tuyển dụng các vị trí back office.

Quản lý các kênh tuyển dụng và group nội bộ.

Theo dõi, kiểm soát, đánh giá việc đào tạo và chất lượng nhân viên nhà hàng.

Quản lý hồ sơ, hợp đồng của nhân viên.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm làm việc 1 năm ở vị trí hoặc lĩnh vực tương đương.

Khả năng làm việc độc lập, chủ động nắm bắt công việc nhanh.

Kỹ năng phân tích đối với từng chỉ tiêu tuyển dụng.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Quản lý, sắp xếp, xử lý công việc khoa học.

Có laptop kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Tại HỘ KINH DOANH QUÁN CAFE AVENTUS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản từ 8 - 11 triệu/tháng + PC: 600k ăn trưa + Thưởng.

Hỗ trợ BHXH.

Du lịch hàng năm.

Chế độ phúc lợi: sinh nhật , hiếu hỉ, ốm đau, thưởng tết, lương tháng 13, phép năm, ...

Xét tăng lương: theo đợt của công ty.

Được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng chuyên sâu về Nhân Sự.

Môi trường trẻ, thân thiện, năng động, thử thách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH QUÁN CAFE AVENTUS

