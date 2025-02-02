Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 41

- 43 Khuất Duy Tiến

- Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận/phòng ban.
Lập kế hoạch, triển khai thực hiện công tác tuyển dụng. Đề xuất phương án/ kênh tuyển dụng phù hợp.
Đăng tuyển, sàng lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn, tham gia phỏng vấn ứng viên theo quy trình tuyển dụng.
Theo dõi/ Hỗ trợ/ đánh giá nhân sự thử việc theo quy trình.
Xây dựng nguồn data nhân sự. Hỗ trợ tuyển dụng cho các chi nhánh.
Tham gia xây dựng, phát triển thương hiệu tuyển dụng cho công ty qua bài viết, hình ảnh, video và nội dung nhằm xây dựng Fanpage tuyển dụng chuyên nghiệp trên đa nền tảng.
Báo cáo kết quả tuyển dụng, đề xuất các giải pháp, phương án tuyển dụng.
Làm các công việc khác theo yêu cầu BLĐ.

Tốt nghiệp Cao Đẳng / Đại học trở lên các chuyên ngành về quản trị nhân lực; quản trị văn phòng; hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có > 2 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan.
Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm mảng thiết thế nội thất
Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người và khả năng đàm phán tốt

Thu nhập: 9.000.000 - 15.000.000 thu (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;
Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13;
Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 41-43 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

