Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

A. Tuyển dụng

- Triển khai kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo đúng nhu cầu. (Đăng tin, lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ với ứng viên trước và sau quá trình phỏng vấn)

- Tìm hiểu và tuyển dụng đa dạng kênh: Web tuyển dụng, facebook, triển khai xin lời giới thiệu tuyển dụng trong đội ngũ nhân sự

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng cho Công ty.

- Quản lý hồ sơ ứng viên

- Hỗ trợ quá trình đào tạo, onboarding nhân sự mới trong 60 ngày đầu tiên

B. Truyền thông nội bộ

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện hướng đến mục tiêu gắn kết các phòng ban, nhân viên

- Sáng tạo các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty.

- Truyền thông và phát triển văn hóa doanh nghiệp, giá trị cốt lõi,...

- Biên tập và phát hành các ấn phẩm truyền thông trên các kênh nội bộ: fanpage, zalo, email nội bộ,...

- Nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên công ty thông qua các hoạt động truyền thông nội bộ

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi 24 - 30 (sinh năm 1990-2000)

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên

- Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe

- Có kỹ năng tuyển dụng, quyết liệt tuyển đủ theo mục tiêu

- Có kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch, chủ động trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng (word, excel,...), biết sử dụng AI để viết content và chỉnh sửa ảnh

- Có laptop

Tại Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 11.000.000VNĐ - 14.000.000đ/ tháng trong năm đầu tiên (Review lương 6 tháng/1 lần trong năm đầu tiên, sau đó là 1 năm/1 lần)

- Được hưởng các chính sách thưởng ngày lễ 30/4-1/5, 2/9, 8/3, 20/10, tết dương lịch, có tháng lương thứ 13.

- Được hưởng đầy đủ các chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định.

- Được đi du lịch cùng công ty 1-2 lần/năm và các chương trình gắn kết khác

- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, liên tục học hỏi và phát triển.

- Được học tiếng Anh miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata

