Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

Chuyên viên tuyển dụng

Mức lương
Đến 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Toà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng: Xác định yêu cầu, đăng tuyển, tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá ứng viên phù hợp theo yêu cầu tuyển dụng.
Xây dựng hình ảnh, truyền thông thương hiệu và truyền thông tuyển dụng qua các kênh: Facebook, Linkedin, các trường đại học...
Lên kế hoạch và triển khai sự kiện nội bộ.
Thu thập và quản lý hồ sơ nhân sự, mua sắm các vật dụng - thiết bị trong văn phòng, tiếp nhận nhân sự mới.
Hỗ trợ xử lý các giấy tờ, email liên quan của bộ phận văn phòng.
Thực hiện các công tác khác theo sắp xếp của quản lý trực tiếp.

Tốt nghiệp Đại học các Chuyên ngành quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc 08 tháng trở lên ở các vị trí liên quan.
Có khả năng làm đa nhiệm và chịu áp lực.
Cẩn thận, tỉ mỉ và cầu tiến.
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Tiếng anh soạn thảo văn bản tốt (giao tiếp là điểm cộng).

Tổng thu nhập = Lương Net + Thưởng lương tháng 13.
Đánh giá tăng lương 2 lần/ năm dựa theo năng lực và hiệu quả công việc. (có tháng 8 và 2). (
Phụ cấp ăn trưa và xăng xe.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Teambuidling,...
Được cung cấp trang thiết bị PC / Laptop hiện đại.
Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe,,...
Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển theo năng lực.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Toà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội.

