Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 12 Triệu

Mức lương Đến 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9, Toà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Đến 12 Triệu

Tham gia vào toàn bộ quy trình tuyển dụng: Xác định yêu cầu, đăng tuyển, tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá ứng viên phù hợp theo yêu cầu tuyển dụng.

Xây dựng hình ảnh, truyền thông thương hiệu và truyền thông tuyển dụng qua các kênh: Facebook, Linkedin, các trường đại học...

Lên kế hoạch và triển khai sự kiện nội bộ.

Thu thập và quản lý hồ sơ nhân sự, mua sắm các vật dụng - thiết bị trong văn phòng, tiếp nhận nhân sự mới.

Hỗ trợ xử lý các giấy tờ, email liên quan của bộ phận văn phòng.

Thực hiện các công tác khác theo sắp xếp của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các Chuyên ngành quản lý nhân sự, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc 08 tháng trở lên ở các vị trí liên quan.

Có khả năng làm đa nhiệm và chịu áp lực.

Cẩn thận, tỉ mỉ và cầu tiến.

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Tiếng anh soạn thảo văn bản tốt (giao tiếp là điểm cộng).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương Net + Thưởng lương tháng 13.

Đánh giá tăng lương 2 lần/ năm dựa theo năng lực và hiệu quả công việc. (có tháng 8 và 2). (

Phụ cấp ăn trưa và xăng xe.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động sự kiện: Du lịch Công ty, Sinh nhật Công ty, YEP, Teambuidling,...

Được cung cấp trang thiết bị PC / Laptop hiện đại.

Văn phòng thoáng mát, đầy đủ tiện nghi với quầy pantry hấp dẫn có đồ ăn nhẹ, trà, cafe,,...

Có lộ trình thăng tiến, cơ hội phát triển theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK

