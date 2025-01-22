Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc hoặc những vấn đề phát sinh liên quan đến tuyển dụng nhân sự.
Tiếp nhận, theo dõi và hỗ trợ nhân viên mới hội nhập vào Công ty.
Sắp xếp, quản lý hồ sơ CBNV trong Công ty và chịu trách nhiệm đôn đốc người lao động hoàn thiện đầy đủ hồ sơ (nếu chưa đầy đủ).
Tổng hợp báo cáo kết quả công việc thuộc phạm vi phụ trách.
Chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại Học: Chuyên Ngành Nhân Sự, Quản Lý Lao Động,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương
(Ưu tiên làm trong ngành FnB)
Nhạy bén trong công việc và trong cách thức làm việc nhóm.
Chịu được áp lực công việc.
Nhiệt tình, nhanh nhạy.
Đam mê, có trách nhiệm với công việc.
Có ý chí cầu tiến.
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục tốt.
Khả năng quan sát, nắm bắt tâm lý con người.
Khả năng nhìn nhận, đánh giá tốt
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.
Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Du Lịch
Chế độ thưởng
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
