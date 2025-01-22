Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Café Katinat Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình

Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc hoặc những vấn đề phát sinh liên quan đến tuyển dụng nhân sự.

Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc hoặc những vấn đề phát sinh liên quan đến tuyển dụng nhân sự.

Tiếp nhận, theo dõi và hỗ trợ nhân viên mới hội nhập vào Công ty.

Sắp xếp, quản lý hồ sơ CBNV trong Công ty và chịu trách nhiệm đôn đốc người lao động hoàn thiện đầy đủ hồ sơ (nếu chưa đầy đủ).

Tổng hợp báo cáo kết quả công việc thuộc phạm vi phụ trách.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại Học: Chuyên Ngành Nhân Sự, Quản Lý Lao Động,... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí tương đương

(Ưu tiên làm trong ngành FnB)

Nhạy bén trong công việc và trong cách thức làm việc nhóm.

Chịu được áp lực công việc.

Nhiệt tình, nhanh nhạy.

Đam mê, có trách nhiệm với công việc.

Có ý chí cầu tiến.

Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và thuyết phục tốt.

Khả năng quan sát, nắm bắt tâm lý con người.

Khả năng nhìn nhận, đánh giá tốt

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Quyền Lợi Được Hưởng

Chế độ bảo hiểm

Du Lịch

Chế độ thưởng

Chăm sóc sức khỏe

Đào tạo

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển

