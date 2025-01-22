Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Zodiac, 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tuyển dụng

Lựa chọn các nội dung, kênh tạo nguồn hiệu quả và phù hợp

Sàn lọc các ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng

Tiến hành sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn để chọn ứng viên phù hợp

Thông báo kết quả, gửi thư mời trúng tuyển đến ứng viên đạt.

Đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho khối BO và Khối Shop được phân công

2. Tiếp nhận hội nhập nhân viên mới.

Làm thủ tục nhận việc, giới thiệu hội nhập cho nhân viên mới

Hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, cấp các loại tài nguyên làm việc

Giới thiệu nhân viên mới đến các phòng ban có liên quan.

3. Đảm bảo & vận hành nguồn lực

Cân đối chỉ tiêu/nhu cầu nguồn lực cho từng vùng, phù hợp với tình hình doanh

Cầu nối hỗ trợ các vấn đề liên quan tới quan hệ lao động

Làm việc trực tiếp với vùng, hỗ trợ các vấn đề liên quan tới nhân sự khác...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, Tuổi từ 24 đến 30, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan

Có từ 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng trở lên

Có kinh nghiệm tuyển dụng tỉnh thuộc các công ty kinh doanh bán lẻ, chuỗi cửa hàng là một lợi thế

Kỹ năng trình bày, giao tiếp tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Tính trung thực, thân thiện, hòa đồng, năng động

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Đam mê lĩnh vực nhân sự tuyển dụng, ham học hỏi

Tinh thần trách nhiệm công việc cao

Sẵn sàng đi công tác tỉnh khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, lộ trình thăng tiến rõ ràng, luôn không ngừng phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của công ty.

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.

Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.

Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...

Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU

