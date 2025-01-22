Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
- Hà Nội: Tòa nhà Zodiac, 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tuyển dụng
Lựa chọn các nội dung, kênh tạo nguồn hiệu quả và phù hợp
Sàn lọc các ứng viên phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng
Tiến hành sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn để chọn ứng viên phù hợp
Thông báo kết quả, gửi thư mời trúng tuyển đến ứng viên đạt.
Đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho khối BO và Khối Shop được phân công
2. Tiếp nhận hội nhập nhân viên mới.
Làm thủ tục nhận việc, giới thiệu hội nhập cho nhân viên mới
Hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, cấp các loại tài nguyên làm việc
Giới thiệu nhân viên mới đến các phòng ban có liên quan.
3. Đảm bảo & vận hành nguồn lực
Cân đối chỉ tiêu/nhu cầu nguồn lực cho từng vùng, phù hợp với tình hình doanh
Cầu nối hỗ trợ các vấn đề liên quan tới quan hệ lao động
Làm việc trực tiếp với vùng, hỗ trợ các vấn đề liên quan tới nhân sự khác...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan
Có từ 1 năm kinh nghiệm tuyển dụng trở lên
Có kinh nghiệm tuyển dụng tỉnh thuộc các công ty kinh doanh bán lẻ, chuỗi cửa hàng là một lợi thế
Kỹ năng trình bày, giao tiếp tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Tính trung thực, thân thiện, hòa đồng, năng động
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Đam mê lĩnh vực nhân sự tuyển dụng, ham học hỏi
Tinh thần trách nhiệm công việc cao
Sẵn sàng đi công tác tỉnh khi có yêu cầu.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả KPI hàng quý và cuối năm.
Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc.
Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên/ tất niên, các hoạt động phong trào văn hóa đoàn thể...
Điều chỉnh lương hàng năm theo kết quả đánh giá năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
