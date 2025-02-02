Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, tòa Hancorp Tháp Tây Khu Văn Phòng, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Triển khai các chiến dịch tuyển dụng hiệu quả để thu hút và tuyển dụng những ứng viên chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân sự của công ty.
Quản lý thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Branding) để thu hút các ứng viên tài năng.
1. Tuyển dụng:
Phân tích nhu cầu tuyển dụng: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận để xác định nhu cầu nhân sự, xây dựng hồ sơ công việc chi tiết.
Phân tích nhu cầu tuyển dụng:
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng: Lập kế hoạch chi tiết cho từng vị trí, bao gồm các kênh tuyển dụng, ngân sách, thời gian hoàn thành.
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng:
Thực hiện các hoạt động tuyển dụng:
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh online và offline.
Sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên.
Sử dụng các công cụ đánh giá năng lực (tests, assessment).
Làm việc với các đơn vị tuyển dụng bên ngoài nếu cần.
Đánh giá và lựa chọn ứng viên: Đưa ra quyết định tuyển dụng cuối cùng dựa trên kết quả đánh giá và phỏng vấn.
Đánh giá và lựa chọn ứng viên:
Onboarding: Hỗ trợ quá trình onboarding cho nhân viên mới, đảm bảo họ hòa nhập nhanh chóng với môi trường làm việc.
Onboarding:
2. Employee Branding:
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng: Phát triển các thông điệp, hình ảnh về công ty để thu hút ứng viên.
Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng:
Quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng: Sử dụng các kênh truyền thông xã hội, website công ty và các sự kiện để quảng bá hình ảnh công ty.
Quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng:
Quản lý danh tiếng của công ty trên các nền tảng tuyển dụng: Đảm bảo thông tin về công ty trên các trang web tuyển dụng luôn chính xác và hấp dẫn.
Quản lý danh tiếng của công ty trên các nền tảng tuyển dụng:
Tương tác với ứng viên: Tạo dựng mối quan hệ tốt với các ứng viên/ ứng viên tiềm năng,
Tương tác với ứng viên:
3. Quản lý hệ thống tuyển dụng:
Quản lý dữ liệu ứng viên: Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ứng viên.
Quản lý dữ liệu ứng viên:
Đánh giá hiệu quả tuyển dụng: Đánh giá hiệu quả của các kênh tuyển dụng, phương pháp tuyển dụng và đưa ra các cải tiến.
Đánh giá hiệu quả tuyển dụng:
Phân tích thị trường lao động: Theo dõi xu hướng thị trường lao động để đưa ra các chiến lược tuyển dụng phù hợp.
Phân tích thị trường lao động:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm tuyển dụng.
Có kiến thức về các phương pháp tuyển dụng hiện đại.
Am hiểu về thị trường lao động.
Có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương / thưởng hấp dẫn + phụ cấp ăn trưa tại công ty +
- Được xét tăng lương 1 lần/năm;
- Chế độ BHXH, BHYT theo luật Lao động, ngoài ra được tham gia chương trình CS Sức khỏe CBVN...
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN MẮT QUỐC TẾ VIỆT - NGA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

