Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần HBLab (Hedspi Brothers Lab) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tháp C, Tòa Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng và lên kế hoạch tuyển dụng các vị trí IT hoặc tiếng Nhật level từ Middle trở lên.

Xây dựng và tạo nguồn ứng viên target từ những level cấp cao theo kế hoạch tuyển dụng.

Mở rộng liên tục nguồn ứng viên của các vị trí theo kế hoạch tuyển dụng.

Tham gia và hỗ trợ tổ chức các sự kiện tuyển sinh, hợp tác doanh nghiệp từ các đối tác của Công ty

Tham gia vào công việc truyền thông thương hiệu tuyển dụng của Công ty.

Tham gia đề xuất cải tiến công tác tuyển dụng cấp bộ phận và cấp Công ty..

Thực hiện tiếp nhận nhân sự mới theo Quy trình của Công ty.

Thực hiện các công việc khác từ Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên tuyển dụng IT

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty IT của Nhật

Có nhiều kinh nghiệm tuyển dụng các vị trí level từ middle trở lên

Có lượng data ứng viên lớn với các vị trí cấp cao trong mảng IT như: Senior Dev, PM, Techlead, BrSE, IT Comtor, BA tiếng Nhật....

Am hiểu và sử dụng tốt các kênh tuyển dụng, đặc biệt là các mạng xã hội trong hoạt động tuyển dụng: Facebook, Linkedin, Top CV, Vietnamwork, ITviec...

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, quản lý công việc, phân tích, đánh giá tốt.

Giao tiếng tiếng Anh/Nhật tốt là một lợi thế.

Tại Công ty cổ phần HBLab (Hedspi Brothers Lab) Thì Được Hưởng Những Gì

Fix 13 tháng lương

Thưởng performance 2 lần/năm vào tháng 6 và tháng 12

Review lương 2 lần/năm vào tháng 4 và tháng 10

Beauty care: 200.000 VND/người/tháng cho nhân viên nữ

Quỹ đào tạo 3.000.000 VND/người/năm

Phụ cấp thâm niên

Thưởng chứng chỉ tiếng Nhật và các loại chứng chỉ khác theo quy định (nếu có)

Bảo hiểm sức khỏe PVI cho nhân viên từ 1 năm thâm niên

12 ngày phép năm, BHXH/BHYT/BHTN đầy đủ theo quy định của Luật lao động

Nghỉ lễ Tết theo quy định Nhà nước và kèm theo thưởng cho các ngày lễ lớn trong năm: 30/4, 1/5, 2/9, Tết,...

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 6 từ 8h-17h30 (nghỉ thứ 7, chủ nhật), thời gian chấm công (check in) linh hoạt từ 7h30-8h30

Địa điểm làm việc: Tầng 2 và Tầng 21, tòa Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HBLab (Hedspi Brothers Lab)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin