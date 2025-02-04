Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự của toàn Công ty (bao gồm khu vực Hà Nội, văn phòng đại diện tại nước ngoài, nhân sự khối thi công).

Chú trọng công tác tạo/phát triển nguồn ứng viên.

Thực hiện tuyển dụng các vị trí gián tiếp và nhân sự tại văn phòng Hà Nội (tìm kiếm/đăng tuyển/sàng lọc, phỏng vấn/đánh giá, gửi offer) và công tác thủ tục tuyển dụng (Nhập dữ liệu NS lên PMNS, đón tiếp NS mới, thu HS CBNV, đào tạo hội nhập).

Thực hiện xây dựng mô tả công việc và bộ câu hỏi phỏng vấn của các vị trí tuyển dụng được giao.

Tham gia hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân sự trực tiếp: Công nhân sản xuất: lao động phổ thông, lao động có tay nghề...

Phối hợp cùng TBP phỏng vấn và đánh giá ứng viên, tư vấn cho các BP về ưu nhược điểm của ứng viên và chế độ đãi ngộ phù hợp với từng trường hợp.

Lên kế hoạch và triển khai xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng qua các kênh Online, Offline.

Lên ý tưởng, đề xuất và thực hiện các sáng kiến liên quan đến tuyển dụng nhằm hoàn thiện các Quy trình Quy định và giúp cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc.

Xây dựng và lưu trữ dữ liệu về ứng viên.

Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo

Một số công việc khác theo sự phân công của TP HCNS.

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Hành chính, Quản trị,...

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Kinh nghiệm từ 03 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có KN tuyển dụng trong ngành xây dựng hoặc các công ty hunt.

Am hiểu về thị trường lao động, nguồn cung ứng lao động, xu hướng tuyển dụng.

Biết sử dụng các công cụ photoshop, phần mềm dựng video (Canva, capcut,...) là lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Dựa theo năng lực khi phỏng vấn (từ 13-17 triệu).

Lương tháng 13++, thưởng năm hấp dẫn theo kết quả kinh doanh.

Ăn trưa tại cănteen.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, thưởng Lễ Tết, sinh nhật và nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

Môi trường chuyên nghiệp, tinh tế, năng động và luôn đổi mới. Cơ hội thăng tiến cao.

Hoạt động teambuilding, giao lưu thể thao và du lịch thường niên.

Được trang bị máy tính, văn phòng phẩm, đồng phục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Khung Thép Và Thiết Bị Công Nghiệp Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin