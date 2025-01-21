Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HAPOSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH HAPOSOFT
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Mitec Tower, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đăng tuyển, tìm kiếm và thu hút ứng viên thông qua mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Zalo...), website tuyển dụng,...
Đánh giá sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn, đàm phán với ứng viên.
Tương tác và hỗ trợ ứng viên xuyên suốt quá trình tuyển dụng.
Xây dựng network, tạo nguồn dữ liệu ứng viên từ các kênh tuyển dụng cá nhân và của công ty.
Thực hiện các thống kê, báo cáo về hoạt động tuyển dụng hàng tháng/ quý/ năm; đưa ra những đề xuất cải tiến.
Tham gia vào việc lên ý tưởng và triển khai các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty.
Thực hiện các công việc khác của phòng nhân sự theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Nhân sự hoặc có liên quan.
Yêu thích công việc nhân sự, có niềm đam mê và định hướng phát triển theo nghề Tuyển dụng.
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực IT.
1 năm
Am hiểu và sử dụng tốt các kênh tuyển dụng, đặc biệt là các mạng xã hội trong hoạt động tuyển dụng: Facebook, Linkedin,...
Có khả năng tìm kiếm và xây dựng network với nhân sự tiềm năng.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Kỹ năng viết content tuyển dụng.
Chủ động trong công việc, có trách nhiệm cao.
Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Rank lương: 10.000.000 - 15.000.000 VND
Xét tăng lương 2 lần/ năm.
Thưởng cuối năm theo hiệu suất làm việc và tình hình kinh doanh của công ty.
Hỗ trợ 100% lệ phí học và thi các chứng chỉ chuyên môn.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và đặc biệt luôn hỗ trợ nhau trong công việc.
Khuyến khích tinh thần sáng tạo và luôn tạo điều kiện phát triển kỹ năng chuyên môn thông qua: các buổi seminar nội bộ, workshop, các khóa đào tạo từ học viện uy tín,...
Hỗ trợ định hướng lộ trình phát triển bản thân, định hướng mục tiêu cá nhân (OKR, 1on1 với mentor nhiều kinh nghiệm).
Gói khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đóng BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác đầy đủ theo Luật lao động.
Tham gia các hoạt động ngoại khoá: team building, du lịch, sinh nhật Hapo hour hàng tháng, ...
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc; Free trà, cafe, vé gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAPOSOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Mitec, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

