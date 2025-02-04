Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4, Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1.Xây dựng và quản lý quy trình tuyển dụng:

Lập kế hoạch tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu từ các phòng ban, đặc biệt là các vị trí trong kinh doanh, marketing và vận hành salon tóc.

Thiết kế JD (mô tả công việc) phù hợp cho từng vị trí cần tuyển

Đề xuất các phương pháp tuyển dụng sáng tạo, phù hợp với đặc thù ngành hàng tóc giả nam

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tuyển dụng (trung tâm giới thiệu việc làm, trường học, tổ chức nhân sự...)

2. Tìm kiếm ứng viên:

Sử dụng các kênh tuyển dụng như LinkedIn, VietnamWorks, Facebook...và các nhóm tuyển dụng để tìm kiếm ứng viên tiềm năng.

Xây dựng nguồn dữ liệu ứng viên cho các vị trí chủ chốt như tư vấn bán hàng, nhân viên Digital Marketing và nhân viên các Salon

3. Sàng lọc và phỏng vấn:

Tiếp nhận hồ sơ ứng viên, sàng lọc sơ bộ và tổ chức các buổi phỏng vấn (trực tiếp hoặc trực tuyến).

Đánh giá kỹ năng, kinh nghiệm và thái độ của ứng viên để đảm bảo sự phù hợp với vị trí và văn hóa công ty.

4. Công tác đào tạo nhân viên:

Xây dựng chương trình đào tạo onboarding (hội nhập) cho nhân viên mới, bao gồm giới thiệu về công ty, sản phẩm tóc giả, và quy trình làm việc.

Tổ chức các buổi đào tạo kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng) và kỹ năng chuyên môn (kỹ thuật bán hàng, kiến thức sản phẩm).

Đóng vai trò người hỗ trợ để giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt công việc và đạt hiệu suất cao.

Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu đào tạo của nhân viên mới và nhân viên hiện tại. Theo dõi và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo, đưa ra đề xuất cải thiện nếu cần thiết.

5. Tham gia tổ chức các sự kiện, văn hoá nội bộ trong Công ty.

6. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp đại học trở lên trong lĩnh vực Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Tài chính hoặc ngành liên quan.

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng và đào tạo.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành bán lẻ, thời trang hoặc làm đẹp

Kỹ năng giao tiếp tốt, biết cách xây dựng mối quan hệ với ứng viên và các bên liên quan.

Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và tổ chức tốt.

Thành thạo sử dụng các kênh tuyển dụng trực tuyến và các công cụ hỗ trợ (LinkedIn, Facebook Ads, Google Forms, ATS...).

Có kinh nghiệm thiết kế chương trình đào tạo nhân sự hoặc tổ chức các buổi đào tạo trực tiếp/online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Review đánh giá tăng lương thưởng hàng năm.

Hỗ trợ chỗ đỗ xe cho nhân viên.

Thời gian làm việc linh hoạt

Nghỉ phép năm từ 12 ngày/năm, tham gia đầy đủ sự kiện, du lịch, chế độ của công ty.

Nhận ưu đãi khi mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN HÀNG TÓC VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin