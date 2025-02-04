Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Alphanam E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Tòa King Palace 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo quy trình.

Quản lý hệ thống các tài khoản website, fanpage, email tuyển dụng của Công ty.

Tìm kiếm, cập nhật nguồn tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực tiềm năng.

Xây dựng, phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty để xây dựng ngân hàng hồ sơ ứng viên tiềm năng.

Đàm phán và thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới, soạn thảo, xin phê duyệt thư mời nhận việc đối với ứng viên đạt; thông báo ứng viên không đạt phỏng vấn và không đạt thử việc

Kho dữ liệu về MTCV cho từng vị trí và bài kiểm tra chuyên môn

Triển khai các hoạt động khác hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân sự.

Thẩm định thông tin về tư cách, năng lực của ứng viên tại nơi làm việc cũ hoặc nhân thân (trong trường hợp cần thiết) đối với các ứng viên thành công sau phỏng vấn.

Hỗ trợ xây dựng mô tả công việc, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.

Hoàn thành các báo cáo tuyển dụng.

Nhận hồ sơ và làm thủ tục tiếp nhận Thử việc

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân sự / Lao động tiền lương hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên tuyển dụng tại các công ty có quy mô hoặc lĩnh vực tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, cơ điện. Ưu tiên ứng viên làm được cả vai chủ đầu tư và nhà thầu

Tại Công ty Cổ phần Alphanam E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Thưởng hiệu quả công việc

Review lương định kỳ

Cấp máy tính cá nhân

Được ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái Alphanam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.