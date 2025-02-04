Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Alphanam E&C làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Alphanam E&C
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3 Tòa King Palace 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu và triển khai kế hoạch tuyển dụng theo quy trình.
Quản lý hệ thống các tài khoản website, fanpage, email tuyển dụng của Công ty.
Tìm kiếm, cập nhật nguồn tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực tiềm năng.
Xây dựng, phát triển thương hiệu tuyển dụng của Công ty để xây dựng ngân hàng hồ sơ ứng viên tiềm năng.
Đàm phán và thực hiện các thủ tục tiếp nhận nhân viên mới, soạn thảo, xin phê duyệt thư mời nhận việc đối với ứng viên đạt; thông báo ứng viên không đạt phỏng vấn và không đạt thử việc
Kho dữ liệu về MTCV cho từng vị trí và bài kiểm tra chuyên môn
Triển khai các hoạt động khác hỗ trợ công tác tuyển dụng nhân sự.
Thẩm định thông tin về tư cách, năng lực của ứng viên tại nơi làm việc cũ hoặc nhân thân (trong trường hợp cần thiết) đối với các ứng viên thành công sau phỏng vấn.
Hỗ trợ xây dựng mô tả công việc, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc.
Hoàn thành các báo cáo tuyển dụng.
Nhận hồ sơ và làm thủ tục tiếp nhận Thử việc

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị nhân sự / Lao động tiền lương hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí chuyên viên tuyển dụng tại các công ty có quy mô hoặc lĩnh vực tương đương.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, cơ điện. Ưu tiên ứng viên làm được cả vai chủ đầu tư và nhà thầu

Tại Công ty Cổ phần Alphanam E&C Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13
Thưởng hiệu quả công việc
Review lương định kỳ
Cấp máy tính cá nhân
Được ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái Alphanam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa King Palace 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

