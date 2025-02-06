Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: B4
- 17 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch đã thống nhất từng tháng và khi có phát sinh
Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả
Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng
Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn
Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt
Duy trì và cải tiến quy trình tuyển
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Quản trị nhân lực, Luật, Quan hệ lao động, Kinh tế ..
- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức và kỹ năng quản trị nhân lực, nắm vững bộ luật lao động, luật thuế TNCN, BHXH, BHYT
- Có khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, kiểm soát.
- Tự chủ, chịu áp lực cao trong công việc
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12 triệu - 15 triệu
Đóng BHXH theo quy định
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp. Thường xuyên tổ chức các hoạt động: du lịch, gala cuối năm, teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
