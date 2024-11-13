Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT6 / 16A1, làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhận chỉ tiêu tuyển dụng theo năng lực, lập kế hoạch tuyển dụng cho chỉ tiêu đó.

- Tìm kiếm ứng viên, tạo nguồn tuyển dụng với các đơn vị tuyển dụng: các trường cao đẳng, đào tạo nghề, trung tâm giới thiệu việc làm,…

- Thực hiện quy trình tuyển dụng: Đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển, xếp lịch phỏng vấn với phòng ban chuyên môn, thông báo kết quả phỏng vấn,…

- Chăm sóc, hỗ trợ trong suốt quá trình ứng viên đến phỏng vấn, hội nhập tại công ty.

- Triển khai các kế hoạch tuyển dụng, ngày hội việc làm,... theo kế hoạch của công ty.

- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của cá nhân và truyền thông văn hóa, môi trường làm việc của Công ty.

- Báo cáo kết quả làm việc theo quy định.

- Các công việc khác theo phân công của quản lý, BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan, ưu tiên: quản lý nhân lực, quản trị kinh doanh, khoa học quản lý,...;

- Đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên tuyển dụng mass

- Có kỹ năng tạo nguồn và giao tiếp tốt; sáng tạo, chủ động trong công việc;

- Thành thạo tin học văn phòng; thành thạo Canva, Cap Cut, PTS là 1 lợi thế;

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, sẵn sàng nhận thử thách để nhận các vị trí quan trọng của phòng tuyển dụng.

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 8.000.000 - 15.000.000đ bao gồm: lương cứng theo kinh nghiệm 8.000.000 - 10.000.000đ + thưởng hiệu quả KPI + phụ cấp + công tác phí nếu có..

- Review tăng lương 06 tháng 01 lần, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Lương tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.

- Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định Nhà nước. - Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc. - Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, gắn kết.

- Thăm quan, nghỉ mát theo năm. Khám sức khỏe định kỳ.

- Được hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

