Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
- Hà Nội: BT6 / 16A1, làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Nhận chỉ tiêu tuyển dụng theo năng lực, lập kế hoạch tuyển dụng cho chỉ tiêu đó.
- Tìm kiếm ứng viên, tạo nguồn tuyển dụng với các đơn vị tuyển dụng: các trường cao đẳng, đào tạo nghề, trung tâm giới thiệu việc làm,…
- Thực hiện quy trình tuyển dụng: Đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển, xếp lịch phỏng vấn với phòng ban chuyên môn, thông báo kết quả phỏng vấn,…
- Chăm sóc, hỗ trợ trong suốt quá trình ứng viên đến phỏng vấn, hội nhập tại công ty.
- Triển khai các kế hoạch tuyển dụng, ngày hội việc làm,... theo kế hoạch của công ty.
- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của cá nhân và truyền thông văn hóa, môi trường làm việc của Công ty.
- Báo cáo kết quả làm việc theo quy định.
- Các công việc khác theo phân công của quản lý, BGĐ.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên tuyển dụng mass
- Có kỹ năng tạo nguồn và giao tiếp tốt; sáng tạo, chủ động trong công việc;
- Thành thạo tin học văn phòng; thành thạo Canva, Cap Cut, PTS là 1 lợi thế;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, sẵn sàng nhận thử thách để nhận các vị trí quan trọng của phòng tuyển dụng.
- Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì
- Review tăng lương 06 tháng 01 lần, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Lương tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn công ty.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định Nhà nước. - Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc. - Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, gắn kết.
- Thăm quan, nghỉ mát theo năm. Khám sức khỏe định kỳ.
- Được hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
