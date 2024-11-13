Tuyển Chuyên Viên Tuyển Dụng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT6 / 16A1, làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Nhận chỉ tiêu tuyển dụng theo năng lực, lập kế hoạch tuyển dụng cho chỉ tiêu đó.
- Tìm kiếm ứng viên, tạo nguồn tuyển dụng với các đơn vị tuyển dụng: các trường cao đẳng, đào tạo nghề, trung tâm giới thiệu việc làm,…
- Thực hiện quy trình tuyển dụng: Đăng tuyển, lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển, xếp lịch phỏng vấn với phòng ban chuyên môn, thông báo kết quả phỏng vấn,…
- Chăm sóc, hỗ trợ trong suốt quá trình ứng viên đến phỏng vấn, hội nhập tại công ty.
- Triển khai các kế hoạch tuyển dụng, ngày hội việc làm,... theo kế hoạch của công ty.
- Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của cá nhân và truyền thông văn hóa, môi trường làm việc của Công ty.
- Báo cáo kết quả làm việc theo quy định.
- Các công việc khác theo phân công của quản lý, BGĐ.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan, ưu tiên: quản lý nhân lực, quản trị kinh doanh, khoa học quản lý,...;
- Đã có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm tuyển dụng, ưu tiên tuyển dụng mass
- Có kỹ năng tạo nguồn và giao tiếp tốt; sáng tạo, chủ động trong công việc;
- Thành thạo tin học văn phòng; thành thạo Canva, Cap Cut, PTS là 1 lợi thế;
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, sẵn sàng nhận thử thách để nhận các vị trí quan trọng của phòng tuyển dụng.
- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 8.000.000 - 15.000.000đ bao gồm: lương cứng theo kinh nghiệm 8.000.000 - 10.000.000đ + thưởng hiệu quả KPI + phụ cấp + công tác phí nếu có..
- Review tăng lương 06 tháng 01 lần, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Lương tháng 13 và thưởng năm theo tình hình kinh doanh của công ty.
- Hỗ trợ ăn trưa tại bếp ăn công ty.
- Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH và phúc lợi theo quy định Nhà nước. - Được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng làm việc. - Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, gắn kết.
- Thăm quan, nghỉ mát theo năm. Khám sức khỏe định kỳ.
- Được hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, BT3/16A4 Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

