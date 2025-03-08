Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhome Ocean Park 1, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện công tác tuyển dụng theo kế hoạch của Công ty.

Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả.

Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng.

Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp tham gia phỏng vấn (nếu cần thiết).

Thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên trúng tuyển và gửi thư cảm ơn đối với ứng viên không đạt.

Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Nhân sự, hành chính văn phòng, quản lý công,… hoặc liên quan, ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm tuyển dụng.

Kỹ năng sắp xếp công việc, có thái độ nghiêm túc đối với công việc, chăm chỉ, có sự cầu tiến.

Có kiến thức và hiểu biết về lĩnh vực nhân sự và thị trường lao động tại Việt Nam.

Có khả năng nhìn nhận, đánh giá con người, có đầu óc sắp xếp, tổ chức và điều hành công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 đến 15.000.000 triệu: Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000 + cơ chế hàng tháng

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cung cấp máy tính và phương tiện làm việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Tham gia du lịch, nghỉ dưỡng, Team building, thưởng tháng 13, thưởng/nghỉ lễ tết, liên hoan, 8/3, 20/10, sinh nhật, hiếu, hỷ,...

Cơ hội được đào tạo và thăng tiến.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC TRƯỜNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.