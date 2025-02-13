Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam
- Hà Nội: Tầng 5, Số 277 Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Tuyển dụng nhân sự (70%) .
Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá, thương lượng offer đến hỗ trợ onboarding.
Phát triển mạng lưới ứng viên chất lượng cao thông qua LinkedIn, Facebook, các kênh tuyển dụng khác.
Theo dõi hiệu quả tuyển dụng và đưa ra đề xuất cải tiến chiến lược tuyển dụng
2. Quản lý nhân sự nội bộ (30%)
Onboarding nhân sự mới: Hướng dẫn hội nhập.
Theo dõi hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự, đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ quy định công ty.
Phối hợp với các phòng ban theo dõi kết quả làm việc để hỗ trợ quản lý hiệu suất & đánh giá nhân viên.
Quản lý quy trình offboarding: Hỗ trợ thủ tục nghỉ việc, bàn giao, phỏng vấn exit interview để cải thiện môi trường làm việc.
Phối hợp với các bộ phận để đề xuất chính sách nhân sự hợp lý, cải thiện trải nghiệm nhân viên.
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Mạnh về tuyển dụng nhưng cũng có hiểu biết về quy trình nhân sự (onboarding, quản lý hợp đồng, đánh giá nhân viên).
LinkedIn profile tốt, có khả năng networking và xây dựng thương hiệu cá nhân.
Không ngại xuất hiện trên mạng xã hội, sẵn sàng chia sẻ thông tin tuyển dụng, tham gia sự kiện online/offline.
Tiếng Anh khá, có thể giao tiếp, viết email và làm việc với ứng viên/đối tác nước ngoài.
Dùng thành thạo ChatGPT & AI tools, hoặc hệ thống quản lý tuyển dụng là lợi thế.
Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường ứng dụng AI & công nghệ trong tuyển dụng và quản lý nhân sự
Cơ hội phát triển thương hiệu cá nhân trên LinkedIn & mạng xã hội
Lương tháng 13, bảo hiểm đầy đủ, thưởng theo hiệu quả tuyển dụng & quản lý nhân sự
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
