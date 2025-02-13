Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu

Công ty TNHH Lisod Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Mức lương
Từ 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Số 277 Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Tuyển dụng nhân sự (70%) .
Tuyển dụng nhân sự (70%)
Quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ đăng tin, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, đánh giá, thương lượng offer đến hỗ trợ onboarding.
toàn bộ quy trình tuyển dụng
Phát triển mạng lưới ứng viên chất lượng cao thông qua LinkedIn, Facebook, các kênh tuyển dụng khác.
mạng lưới ứng viên chất lượng cao
Theo dõi hiệu quả tuyển dụng và đưa ra đề xuất cải tiến chiến lược tuyển dụng
hiệu quả tuyển dụng
2. Quản lý nhân sự nội bộ (30%)
Quản lý nhân sự nội bộ (30%)
Onboarding nhân sự mới: Hướng dẫn hội nhập.
Onboarding nhân sự mới
Theo dõi hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự, đảm bảo tính pháp lý và tuân thủ quy định công ty.
Theo dõi hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự
Phối hợp với các phòng ban theo dõi kết quả làm việc để hỗ trợ quản lý hiệu suất & đánh giá nhân viên.
ỗ trợ quản lý hiệu suất & đánh giá nhân viên.
Quản lý quy trình offboarding: Hỗ trợ thủ tục nghỉ việc, bàn giao, phỏng vấn exit interview để cải thiện môi trường làm việc.
Quản lý quy trình offboarding
Phối hợp với các bộ phận để đề xuất chính sách nhân sự hợp lý, cải thiện trải nghiệm nhân viên.
đề xuất chính sách nhân sự hợp lý

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về tuyển dụng hoặc nhân sự tổng hợp, ưu tiên có kinh nghiệm tuyển IT.
Kinh nghiệm
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm
Mạnh về tuyển dụng nhưng cũng có hiểu biết về quy trình nhân sự (onboarding, quản lý hợp đồng, đánh giá nhân viên).
Mạnh về tuyển dụng nhưng cũng có hiểu biết về quy trình nhân sự
LinkedIn profile tốt, có khả năng networking và xây dựng thương hiệu cá nhân.
LinkedIn profile tốt
Không ngại xuất hiện trên mạng xã hội, sẵn sàng chia sẻ thông tin tuyển dụng, tham gia sự kiện online/offline.
Không ngại xuất hiện trên mạng xã hội
Tiếng Anh khá, có thể giao tiếp, viết email và làm việc với ứng viên/đối tác nước ngoài.
Tiếng Anh khá
Dùng thành thạo ChatGPT & AI tools, hoặc hệ thống quản lý tuyển dụng là lợi thế.
Dùng thành thạo ChatGPT & AI tools,

Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, lương thoả thuận theo năng lực
lương thoả thuận theo năng lực
Làm việc trong môi trường ứng dụng AI & công nghệ trong tuyển dụng và quản lý nhân sự
ứng dụng AI & công nghệ trong tuyển dụng và quản lý nhân sự
Cơ hội phát triển thương hiệu cá nhân trên LinkedIn & mạng xã hội
Lương tháng 13, bảo hiểm đầy đủ, thưởng theo hiệu quả tuyển dụng & quản lý nhân sự
thưởng theo hiệu quả tuyển dụng & quản lý nhân sự

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 277 Quan Hoa, P. Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

