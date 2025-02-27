Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 16 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Mức lương
Từ 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch phát triển của công ty.
Tham gia thiết lập bảng mô tả công việc cho các vị trí tuyển dụng.
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn sơ tuyển và lựa chọn các Ứng viên đáp ứng yêu cầu tuyển dụng, sắp xếp lịch phỏng vấn với Quản lý chuyên môn.
Kết nối với ứng viên tiềm năng thông qua các nhóm tuyển dụng/nghề nghiệp trên mạng xã hội. Tìm kiếm, đề xuất các kênh tuyển dụng hiệu quả.
Thực hiện quy trình tuyển dụng từ giai đoạn lọc hồ sơ, lựa chọn ứng viên, phỏng vấn và đánh giá kỹ năng.
Thiết lập kế hoạch tuyển dụng hàng tuần/hàng tháng và báo cáo định kỳ lên Trưởng phòng/Ban Giám đốc.
Chủ động phối hợp với các Phòng ban, đảm bảo nguồn ứng viên từ nhiều kênh: nội bộ và bên ngoài.
Hoàn thiện các thủ tục để tuyển dụng Ứng viên vào làm việc theo quy trình.
Giải quyết các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng & thực hiện các báo cáo và các nhiệm vụ khác do Trưởng BP giao.
Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng
Hỗ trợ các công việc hành chính văn phòng phát sinh

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có đam mê với nghề nhân sự, ham học hỏi, giao tiếp tốt
Giới tính Nữ, từ 25-35 tuổi
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm chuyên tuyển dụng. Có năng lực giao tiếp hiệu quả, biết xử lý tình huống chủ động và có kinh nghiệm tuyển dụng tập trung.
Có các kỹ năng trong tìm kiếm ứng viên, sử dụng mạng xã hội tuyển dụng
Có mong muốn phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nhân sự
Yêu cầu ứng viên có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-16M (thoả thuận) + HH tuyển dụng → Thu nhập tối thiểu 16 triệu/tháng +++
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, tạo điều kiện cho ứng viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân;
Được đào tạo các kỹ năng tuyển dụng cần thiết
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
Thưởng tháng lương thứ 13, và các quyền lợi khác theo quy định của nhà nước và công ty.
Thời gian làm việc: 8h00-17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 63, Block TT-B, Đường số 23 Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

