Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Chuyên viên xử lý nợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên xử lý nợ Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Chuyên viên xử lý nợ Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Trực tiếp thực hiện việc liên hệ với các khách hàng (KH) nợ xấu qua điện thoại nhằm mục tiêu thu hồi nợ thành công cho VPBank, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao:
Tiếp nhận hồ sơ khách hàng đang có khoản vay tại Ngân hàng VPBank. Thực hiện cập nhật thông tin khách hàng vào báo cáo tác nghiệp, bao phủ danh mục. Tra cứu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (hồ sơ vay, số dư trên tài khoản khách hàng, tình trạng trả nợ, lịch trả nợ của khách hàng và các thông tin cần thiết khác từ các bên thứ 3 liên quan với khách hàng), soạn thảo và gửi các văn bản thông báo về khoản nợ cho khách hàng, lên kế hoạch tác nghiệp. Nghe cuộc gọi đổ tự động từ hệ thống theo danh sách khách hàng có nợ quá hạn tại VPBank. Tiến hành gọi điện thoại tiếp cận khách hàng và yêu cầu tất toán dư nợ. Tìm hiểu khả năng thanh toán của khách hàng và đưa ra phương án xử lý thích hợp; thương lượng với khách hàng về phương án, phương pháp thanh toán nợ; theo dõi cho đến khi khách hàng hoàn tất quá trình trả nợ. Gọi điện thoại người tham chiếu, các bên thứ 3 liên quan đến khách hàng như đồng nghiệp, công ty nhờ thông báo đến khách hàng tình trạng nợ, yêu cầu trả nợ/xác minh tình trạng công tác của khách hàng. Hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao hàng tháng, chỉ số vận hành và chất lượng tác nghiệp. Tuân thủ các chính sách và quy định về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank, quy định của Pháp luật.
Tiếp nhận hồ sơ khách hàng đang có khoản vay tại Ngân hàng VPBank. Thực hiện cập nhật thông tin khách hàng vào báo cáo tác nghiệp, bao phủ danh mục.
Tra cứu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (hồ sơ vay, số dư trên tài khoản khách hàng, tình trạng trả nợ, lịch trả nợ của khách hàng và các thông tin cần thiết khác từ các bên thứ 3 liên quan với khách hàng), soạn thảo và gửi các văn bản thông báo về khoản nợ cho khách hàng, lên kế hoạch tác nghiệp.
Nghe cuộc gọi đổ tự động từ hệ thống theo danh sách khách hàng có nợ quá hạn tại VPBank.
Tiến hành gọi điện thoại tiếp cận khách hàng và yêu cầu tất toán dư nợ. Tìm hiểu khả năng thanh toán của khách hàng và đưa ra phương án xử lý thích hợp; thương lượng với khách hàng về phương án, phương pháp thanh toán nợ; theo dõi cho đến khi khách hàng hoàn tất quá trình trả nợ.
Gọi điện thoại người tham chiếu, các bên thứ 3 liên quan đến khách hàng như đồng nghiệp, công ty nhờ thông báo đến khách hàng tình trạng nợ, yêu cầu trả nợ/xác minh tình trạng công tác của khách hàng.
Hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao hàng tháng, chỉ số vận hành và chất lượng tác nghiệp.
Tuân thủ các chính sách và quy định về thu hồi nợ của Ngân hàng VPBank, quy định của Pháp luật.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ qua điện thoại hoặc telesales, thẩm định, chăm sóc khách hàng qua điện thoại tại các Ngân hàng, Cty Tài chính, Cty Thu hồi nợ,...; Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng; giọng nói rõ ràng, dứt khoát. Kiên nhẫn, nhạy bén, quyết đoán và phản ứng nhanh, linh hoạt trong mọi tình huống. Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì; có khả năng làm việc dưới áp lực cao. Phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật, cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin. Có hiểu biết cơ bản về các sản phẩm dịch vụ, các nhóm nợ của Ngân hàng. Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook...
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thu hồi nợ qua điện thoại hoặc telesales, thẩm định, chăm sóc khách hàng qua điện thoại tại các Ngân hàng, Cty Tài chính, Cty Thu hồi nợ,...;
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm việc.
chưa có kinh nghiệm
sẽ được đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng; giọng nói rõ ràng, dứt khoát.
Kiên nhẫn, nhạy bén, quyết đoán và phản ứng nhanh, linh hoạt trong mọi tình huống.
Có sức khoẻ tốt, chịu khó và kiên trì; có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Phẩm chất đạo đức tốt, tuân thủ các quy định của pháp luật, cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin.
Có hiểu biết cơ bản về các sản phẩm dịch vụ, các nhóm nợ của Ngân hàng.
Sử dụng cơ bản các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook...

Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực: Lương cơ bản 10-15r + phụ cấp 1tr4 + thưởng theo thành tích không giới hạn Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm Phụ cấp ăn trưa, độc hại... Incentive theo hiệu quả làm việc + Thưởng thúc đẩy theo Tháng/Quý/Năm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; khám sức khỏe định kỳ hàng năm Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (AON, BH ưu đãi cho người thân) theo cấp bậc CBNV 12-14 ngày nghỉ phép năm/nghỉ chế độ có hưởng lương; Nghỉ Lễ/Tết theo quy định Du lịch thường niên Tài khoản VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng Vay gắn kết với lãi suất ưu đãi cho CBNV có hiệu quả làm việc xuất sắc Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến: đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm, điều chỉnh lương ngoại lệ cho CBNV hoàn thành xuất sắc công việc Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Ngân hàng: Hội thao VPBank (bóng đá, cầu lông, cờ vua,...); Cuộc thi Sing & Dance, Thi Trạng Nguyên; các chuyến đi tình nguyện,....
Lương thỏa thuận phù hợp theo năng lực: Lương cơ bản 10-15r + phụ cấp 1tr4 + thưởng theo thành tích không giới hạn
Lương tháng 13 + Thưởng thành tích cuối năm
Phụ cấp ăn trưa, độc hại... Incentive theo hiệu quả làm việc + Thưởng thúc đẩy theo Tháng/Quý/Năm
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Bảo hiểm sức khỏe VPBank Care (AON, BH ưu đãi cho người thân) theo cấp bậc CBNV
12-14 ngày nghỉ phép năm/nghỉ chế độ có hưởng lương; Nghỉ Lễ/Tết theo quy định
Du lịch thường niên
Tài khoản VPBank Staff, miễn phí dịch vụ ngân hàng
Vay gắn kết với lãi suất ưu đãi cho CBNV có hiệu quả làm việc xuất sắc
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến: đánh giá hiệu quả làm việc 2 lần/năm, điều chỉnh lương định kỳ 1 lần/năm, điều chỉnh lương ngoại lệ cho CBNV hoàn thành xuất sắc công việc
Tham gia các hoạt động Văn Thể Mỹ của Ngân hàng: Hội thao VPBank (bóng đá, cầu lông, cờ vua,...); Cuộc thi Sing & Dance, Thi Trạng Nguyên; các chuyến đi tình nguyện,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-chuyen-vien-xu-ly-no-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job229975
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 14/05/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Long An Đồng Tháp Tây Ninh Hải Dương Ninh Bình Nam Định Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 07/06/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 09/06/2025
Nam Định Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 60 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đã hết hạn 12 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MẠNG CYBERTECH
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV EHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV EHOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỆN MÁY DUY TÂN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Pro Company
Hạn nộp: 30/07/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hưng Yên Hải Dương Bắc Giang Hải Phòng Hà Giang Lạng Sơn Nam Định Thái Bình Thái Nguyên Vĩnh Phúc Tuyên Quang Phú Thọ Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 28 Triệu
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 21/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 14/05/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 50 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Hải Phòng Long An Đồng Tháp Tây Ninh Hải Dương Ninh Bình Nam Định Đã hết hạn 15 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam LPBank
Hạn nộp: 07/06/2025
Đà Nẵng Bình Định Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Nam Định thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 09/06/2025
Nam Định Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Tây Ninh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Mars
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Công ty Cổ Phần Mars làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 60 Triệu
Công ty Cổ Phần Mars
Hạn nộp: 30/05/2025
Hà Nội Hải Phòng Ninh Bình Thanh Hóa Quảng Trị Long An Hồ Chí Minh Đồng Tháp Đã hết hạn 12 - 60 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Tuyển Chuyên viên xử lý nợ Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng Quốc tế (VIB) Pro Company
Hạn nộp: 31/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất