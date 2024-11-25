Tuyển Content Marketing Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường số 09, Khu CN Sóng Thần 1, TP Dĩ An, Tình Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

– Phối hợp với marketing team và sale online team để lên kế hoạch xây dựng, sản xuất nội dung truyền thông (bao gồm sáng tạo nội dung: lên ý tưởng về video/hình ảnh đăng trên sàn TMĐT như Tiktok, Fanpage, Website và các kênh online khác)

– Sản xuất các video ngắn sáng tạo, hợp xu hướng.

– Tham gia đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo.

– Theo dõi feedback, tương tác của khách hàng để đưa ra các điều chỉnh hợp lý và có thêm nội dung sáng tạo.

– Hiểu được nội dung mà khách hàng đang quan tâm, đặt bản thân vào vị trí của khách hàng để đưa ra những nội dung có ích.

– Cập nhật thường xuyên các xu hướng mới nhất để bổ sung vào ý tưởng và tăng thêm kho nội dung video/hình ảnh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Mạnh về sáng tạo nội dung, video viral

– Có khả năng viết content, kịch bản và quay video tốt.

– Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các sàn TMĐT, các trang mạng xã hội,....

– Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa video như Capcut, Adobe Premiere, Inshot... là một lợi thế.

– Kỹ năng phân tích, sáng tạo và nhiều ý tưởng.

– Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm.

– Không yêu cầu bằng cấp.

Phải có kinh nghiệm làm ở vị tr tương đương.

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 Tr - 15 Tr VND

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin