Tuyển Content Marketing CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Content Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhiệm vụ chính:
Lập kế hoạch, đảm nhận lên ý tưởng, nội dung cho các video dạy Tiếng Anh.
Theo dõi đo lường và đánh giá hiệu quả của các bài đăng.
Tìm hiểu, nghiên cứu nhu cầu và xu hướng của khách hàng và cộng đồng mạng để phát triển chủ đề, nội dung mới phù hợp hơn.
Báo cáo: Cập nhật, báo cáo công việc theo quy định & khi được yêu cầu.
Báo cáo:

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ: Tối thiểu 5.5 IELTS.
Ngoại ngữ:
Kinh nghiệm: Đã từng có kinh nghiệm xây dựng, sản xuất content video từ 6 tháng.
Kinh nghiệm:
Yêu cầu:
Cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, ham tìm tòi;
Có định hướng phát triển sâu trong lĩnh vực Marketing.
Thái độ, tố chất:
Kỷ luật, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.
Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân, gắn bó và yêu thích sự đổi mới sáng tạo.
Nhanh nhẹn, chủ động, có tư duy tích cực
Yêu cầu khác: Có máy tính cá nhân.
Yêu cầu khác:

Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng.
Phụ cấp: 42.000 VNĐ/ngày.
Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.
Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại Luyện thi IELTS LangGo.
Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại Tiếng anh cho trẻ em BingGo Leaders.
Gói đào tạo phát triển năng lực với tổng trị giá lên tới 100.000.000 VNĐ (khóa đào tạo nội bộ tại Trường Doanh nhân HBR và các khóa chuyên sâu bên ngoài).
Được training bài bản, tham gia gói coaching phát triển năng lực, gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Nghỉ lễ theo lịch Quốc gia (Tết dương lịch, 30/4, 1/5,...).
Thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
Thưởng theo KPIs, thưởng Tết và phúc lợi theo cơ chế của công ty.
Tham dự event tuần (Happy Friday), event nội bộ (8/3, 20/10, sinh nhật,...), du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party.
Đặc biệt có cơ hội làm việc trên các nền tảng đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tiktok, Instagram.
Được đào tạo về cách xây dựng đa dạng các loại hình content: Content SEO, Content viral, Content quảng cáo.
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 số 201 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

