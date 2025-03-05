Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA

Content Writer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 26 Huynh Khuong Ninh, Da Kao, District 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Giới thiệu về Citrus Media
Citrus Media Pte Ltd là một trong những đơn vị hàng đầu về lĩnh vực truyền thông và tổ chức sự kiện về thú cưng và cưới lớn nhất tại Singapore. Các ấn phẩm cốt lõi của chúng tôi bao gồm Blissful Brides (blissfulbrides.sg), và Clubpets (clubpets.com.sg). Bên cạnh đó, chúng tôi là đơn vị tổ chức Blissful Outdoor Wedding Show (BOWS) – sự kiện cưới ngoài trời lớn nhất Singapore, diễn ra ba lần mỗi năm vào tháng 1, 5 và 10 (bows.sg).
Trách nhiệm chính
Sản xuất & Quản lý nội dung số
Lên ý tưởng và tạo nội dung hấp dẫn: video, đồ họa, bài blog, bài đăng mạng xã hội, infographic, webinar, podcast và nội dung tương tác.
Phối hợp với các nhà sáng tạo nội dung, thiết kế và các bên liên quan để đảm bảo nội dung phù hợp với thương hiệu, thị hiếu khách hàng và mục tiêu marketing.
Sáng tạo các định dạng nội dung mới và áp dụng kỹ thuật kể chuyện sáng tạo để nâng cao trải nghiệm người dùng.
Quản lý quá trình sản xuất nội dung từ lên ý tưởng, viết kịch bản, quay phim, biên tập và hậu kỳ.
Tạo Mood Board: phát triển bảng ý tưởng thể hiện phong cách, màu sắc và hướng sáng tạo cho từng dự án.
Chiến lược & Kế hoạch nội dung
Xây dựng và triển khai chiến lược nội dung phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
Nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi khách hàng để tối ưu nội dung.
Lập kế hoạch nội dung, đảm bảo lịch đăng tải nhất quán trên nhiều nền tảng.
Quản lý phân phối nội dung trên các kênh khác nhau, tối ưu hóa SEO và mạng xã hội.
Phân tích & Tối ưu hiệu suất nội dung
Theo dõi, đánh giá hiệu suất nội dung thông qua các công cụ phân tích.
Tận dụng dữ liệu để tối ưu chiến lược nội dung, nâng cao khả năng tiếp cận và tương tác của khán giả.
Thử nghiệm và đổi mới các phương pháp phân phối nội dung để tối đa hóa hiệu quả.
Phối hợp liên phòng ban
Dẫn dắt và phối hợp với đội ngũ sáng tạo nội dung, quay phim, thiết kế và đối tác bên ngoài.
Hướng dẫn, đào tạo và hỗ trợ đội nhóm để nâng cao chất lượng nội dung.
Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận marketing, truyền thông và thiết kế để đảm bảo tính nhất quán của thương hiệu.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh (bắt buộc)
Yêu thích hoặc có kinh nghiệm trong ngành cưới
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Truyền thông số hoặc lĩnh vực liên quan.
Có kinh nghiệm trong vai trò Digital Content Producer, hoặc vị trí tương tự, kèm theo portfolio các dự án thành công.
Tư duy sáng tạo, kỹ năng kể chuyện tốt và khả năng tạo nội dung hấp dẫn cho các đối tượng mục tiêu khác nhau.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và chuyển đổi thành các chiến lược nội dung hiệu quả.
Kỹ năng quản lý dự án và tổ chức công việc tốt, có thể xử lý nhiều dự án cùng lúc.

Tại CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc sáng tạo & chuyên nghiệp
Mức lương cạnh tranh, tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn như Content Manager, Creative Lead hoặc Marketing Manager.
Các sự kiện team building, du lịch & hoạt động nội bộ giúp gắn kết đội ngũ.
Làm việc trong ngành truyền thông sáng tạo, có cơ hội tiếp cận nhiều sự kiện hấp dẫn, mở rộng networking.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA

CÔNG TY TNHH CITRUS MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 26 Huỳnh Khương Ninh, Đa Kao, Q1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

