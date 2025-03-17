Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC LỘC PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Writer Tại CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC LỘC PHÁT
- Hồ Chí Minh:
- Toà nhà Đại Phát, Số 185B, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Nghiên cứu các chủ đề liên quan đến ngành (kết hợp các nguồn trực tuyến, phỏng vấn và nghiên cứu)
Viết bản sao tiếp thị rõ ràng để quảng bá sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi
Chuẩn bị bản nháp có cấu trúc tốt bằng cách sử dụng Hệ thống quản lý nội dung
Đọc và sửa bài đăng trên blog trước khi xuất bản
Phối hợp với các nhóm tiếp thị và thiết kế để minh họa các bài viết
Thực hiện nghiên cứu từ khóa đơn giản và sử dụng các nguyên tắc SEO để tăng lưu lượng truy cập web
Xác định nhu cầu và khoảng trống của khách hàng trong nội dung đề ra và đề xuất các chủ đề mới
Đảm bảo tính nhất quán xung quanh (kiểu, phông chữ, hình ảnh và lời thoại)
Cập nhật nội dung trang web khi cần
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên : Yêu nông nghiệp, quan tâm tới ngành Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng
Yêu thích viết lách, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn.
Kỹ năng biến ý tưởng thành nội dung được diễn đạt một cách cụ thể dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh
Có kỹ năng quản lý thời gian và làm việc nhóm tốt.
Có kiến thức cơ bản về Content SEO là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC LỘC PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật.
Hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ,...
Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG DƯỢC LỘC PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
