Tuyển Content Writer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY
Ngày đăng tuyển: 28/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/04/2025
Content Writer

Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 31 Đường T6 VinHomes Grand Park, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Writer Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing trên các kênh online và offline.
Tham gia vào việc nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh.
Hỗ trợ lên ý tưởng và sản xuất nội dung marketing (hình ảnh, video, bài viết).
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về marketing và các công cụ marketing online.
Sáng tạo, năng động, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập tốt.
Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop, v.v.) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.
Được học hỏi và trau dồi kinh nghiệm thực tế về marketing.
Được tham gia vào các dự án marketing thú vị và thử thách.
Hỗ trợ lương thực tập.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIKPII TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 106 Trần Thị Trọng,P15,Quận TânBình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

